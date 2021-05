Milano bissa il successo di ieri in un modo molto simile, ovvero scappando via progressivamente e inesorabimente alla distanza, con una Trento combattiva per quasi tutto il primo tempo ma che non può nulla nell’arco dei 40 minuti. Gli ospiti sono troppo dipendenti da Williams: la differenza tra averlo in campo o in panchina è troppo evidente e, al di là di questo, dopo un po’ le energie hanno abbandonato gli uomini di Molin. Milano ha ancora avuto un buon Moraschini e prove convincenti soprattutto da rodriguez, LeDay e Punter.

Magari, in casa, i trentini tireranno fuori un po’ di ogoglio in più, ma l’impressione di ieri che le energie fossero ormai limitate si sta trasformando sempre più in certezza. Sarà davvero difficile evitare il 3-0 per Trento.

Quintetto Milano: Punter, LeDay, Moraschini, Delaney, Hines

Quintetto Trento: Martin, Browne, Morgan, Williams, Maye

Messina inserisce a roster Roll per sostituire l’infortunato Shields, e premia la buona prova di Moraschini in gara 1 dandogli un posto in quintetto base. I due attacchi faticano a muovere il pallone, così i canestri o i falli da tiri liberi arrivano solo grazie al talento individuale dei vari Punter, Williams e Hines. Milano ne ha ovviamente molto di più di talento individuale, così arriva il 7-2, e l’attacco ospite è solo ed esclusivamente Williams. La sensazione è che Milano possa allungare da un momento all’altro proprio in virtù della maggior ampiezza dell’arsenale offensivo, ma in realtà Trento reagisce e produce un contro parziale di 2-8 per il 9-10 complessivo frutto di pigrizia dell’attacco di casa e conseguenti canestri in transizione ospiti dopo recuperi difensivi. Il time out di Messina rimette le cose a posto, così arriva un bel 5-0 interno e, come succedeva prima del rilassamento milanese, Trento produce in attacco solo con Williams. Trento resiste solo perché Milano continua ad avere passaggi a vuoto dal punto di vista mentale, ma i padroni di casa al massimo permettono agli ospiti di pareggiare, e sfruttano la gran presenza a rimbalzo offensivo di Biligha per mantenere un leggero vantaggio. Trento difende più forte che può sul perimetro ma Milano f quello che basta per chiudere il quarto in vantaggio sul 23-21.

Milano ha le polveri bagnate dall’arco e arriva a un inconsueto 1 su 6, mentre Trento, con Browne e Sanders, colpisce proprio da 3 e mantiene il punteggio in equilibrio. Trento, però, deve necessariamente far riposare Williams, e Milano ne approfitta subito, anche se gli ospiti resistono ancora col tiro da 3. La mancanza di Williams si sete sempre di più sul lato difensivo, con rotazioni sballatissime punite inesorabilmente da Rodriguez e LeDay, che finalmente colpiscono da 3 proprio perché si trovano troppo liberi. Anche in attacco, non appena si spegne la verve di Browne e Sanders, Trento sente la mancanza di Williams, così in breve i padroni di casa arrivano alla doppia cifra di vantaggio sul 41-31. Williams deve rientrare, e torna tutto come prima: la rapidità da parte del lungo nel fare gli show e poi tornare sotto canestro è determinante per tutta la difesa trentina, e anche se poi i tiri per Milano arrivano, sono molto meno comodi, e anche in attacco Williams serve non solo a tirare, ma anche a lasciare più libertà agli altri compagni. Gli ospiti non rimontano, ma almeno non perdono ulteriore terreno, e si va all’intervallo lungo sul 49-35.

CIAMILLO-CASTORIA

Trento inizia subito forte la ripresa con uno 0-5, senza che in realtà Milano commetta grossi errori: è evidente che gli uomini di Molin intendono produrre il massimo sforzo per cercare di rimontare e sopperire alla stanchezza con la fiducia. Dopo il time out, il brutto errore stavolta arriva per Milano, Morgan punisce per il -6, ma Punter e Moraschini ridanno la doppia cifra di vantaggio a Milano e insomma, la sensazione è che gli ospiti abbiano svegliato il can che dorme e che ora azzannerà con la bava alla bocca. Nel miglior momento per la propria squadra, Delaney combina un pasticcio commettendo sfondamento e protestando beccandosi un tecnico arrivando così al quinto fallo. Milano, però, non si scompone, difende ottimamente e vola sul massimo vantaggio di 62-47 con una differenza in termini di reattività tra le due squadre sempre più evidente. Trento si muove con lentezza e la difesa di Milano ha buon gioco nel recuperare palloni su palloni, e arriva addirittura il +20 sul 67-47. I padroni di casa hanno chiaramente una marcia in più e gestiscono senza problemi chiudendo il quarto sul 73-53.

L’ultimo quarto è poco più di uno scrimmage, il divario balla tra i 26 e i 16 punti, a parte una leggera riduzione nel finale, e non succede niente di rilevante, per fortuna nemmeno dal punto di vista degli infortuni. Finisce 93-79.

A|X ARMANI EXCHANGE OLIMPIA MILANO – DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 93-79

TABELLINO MILANO: Punter 12, LeDay 19, Moraschini 15, Roll 6, Rodriguez 15, Biligha 8, Cinciarini 2, Delaney 6, Brooks 2, Hines 4, Datome 4, Wojciechowski

TABELLINO TRENTINO: Martin 2, Jovanovic ne, Pascolo ne, Conti, Bowne 13, Forray 9, Sanders 11, Mezzanotte, Morgan 17, Wiliams 15, Ladurner 2, Maye 10

PARZIALI: 23-21, 26-14, 24-18, 20-26

PROGRESSIVI: 23-21, 49-35, 73-53, 93-79

BASKETINSIDE MVP: Sergio Rodriguez