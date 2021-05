Partita sulla falsa riga di gara1, a deciderla questa volta le giocate di un ritrovato Tonut

A distanza di sole 24 si scende già in campo per Gara2 tra Venezia e Sassari.

Gara 1 è stata una partita non adatta ai deboli di cuore, ed è stato un vero peccato, come ribadito da coach De Raffaele, che non ci fosse il pubblico a godersi una sfida cosi avvincente.

L’unica novità del giorno è il ritorno in panchina in carne ed ossa di Pozzecco, mentre Venezia la conferma i 12 di gara1.

Quintetto Venezia: Clark, Tonut, Chappell, Stone, Fotu.

Quintetto Sassari: Spissu, Gentile, Burnell, Bendzius, Bilan.

Primo periodo

Spissu apre gara2 a cui risponde subito Tonut. Inevitanbilmente, almeno all’inizio, si fan sentire le fatiche di ieri e ne risente il punteggio con Sassari avanti 6-5 dopo 4 minuti. I ragazzi di coach Pozzecco alzano intensità ed aggressività piazzando il parziale per il 10-17 con 3’58’’ dalla sirena. Reazione orogranata che con un controparziale firmato De Nicolao per il -2. Ancora Sassari però con Bendzius si riporta avanti a chiudere il primo quarto sul 21-24.

Secondo periodo

Parte subito forte la Dinamo con Happ e Bendzius costringendo ad time out immediato De Raffaele sul 21-27 dopo appena 45’’. Venezia prova a reagire e si riporta sotto sul 28-29 con 7’ dall’intervallo lungo. Ma stasere Sassari sembra averne di più e piazza un nuovo parziale per il 28-39 a metà del quarto. Rottura prolungata per gli orogranata che scivola sul -16 sul 30-46 entrando negli ultimi 2 minuti. Prova d’orgoglio di Venezia che prova a ridurre lo svantaggio in vista del riposo chiudendo il quarto con una giocata spettacolare di Watt per il 37-47.

Terzo periodo

Ritmi alti fin da subito con Sassari ancora avanti 44-50 con 6’33’’ sul tabellone. L’energia di Cerella trascina gli orogranata sembra girare l’inerzia a favore degli orogranata con Tonut che porta Venezia al 51-52 con 3’44’’ dall’ultimo intervallo. Adesso è Sassari ad essere in rottura prolungata e Venezia ne approfitta con l’atletismo e la “ferocia” di Stone e Watt per il 55-52 che costringe al time out Pozzecco. Si entra negli ultimi due minuti con il match che resta in equilibrio e gli orogranata chiudono il terzo quarto sul 57-54.

Quarto periodo

Inizio del quarto all’insegna del nervosismo con un tecnico a ciascuno per Daye e Burnell con il punteggio bloccato sul 60-62 con 7’07’’ da giocare. Ritmo spezzatato dai diversi fischi delle terna si arriva a metà dell’ultimo quarto sul 65-66. Sorpasso di qua sorpasso di là, tripla di qua e tripla di la fino al time out di De Raffaele sul 73-72 con 2’52’’ dalla sirena finale. Sembra di tornare indietro di 24 ore entrando negli ultimi due minuti in perfetto equilibrio con Tonut che segna il 77-74 con 50’’ sul tabellone. Ancora Tonut con una tripla sembra dire la parola fine, ma Burnell non è d’accordo. De Nicolao fa 1 su 2, ma sul ribaltamento Billan fa 0 su 2. Tonut recupera rimbalzo, scappa via e chiude gara 2.



Umana Reyer Venezia – Dinamo Sassari 83-78

Parziali: 21-24; 37-47; 57-54.

MVP Basketinside Stefano Tonut



Tabellini:

Umana Reyer Venezia: Casarin , Stone , Tonut , Daye , De Nicolao , Campogrande, Clark , Chappell , Mazzola , Cerella , Fotu , Watt . All.re De Raffaele

Dinamo Sassari: Spissu , Bilan , Treier , Chessa , Kruslin , Happ , Katic , Re ne, Burnell , Bendzius , Gandini ne, Gentile . All.re Pozzecco