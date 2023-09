LBA Supercoppa – Estasi Brescia, esagera e supera Tortona, conquistando una storica finale

E’ la Germani Brescia la seconda finalista della edizione 2023 della Supercoppa LBA. Al PalaLeonessa, la squadra di coach Magro si guadagna l’opportunità di giocare una finale storica davanti al proprio pubblico, grazie a una prova maiuscola in semifinale contro Tortona. Mai in discussione di fatto il risultato della contesa, condizionata da un inizio a razzo della Leonessa (14-2), la quale ha guidato la gara dall’inizio alla fine, amministrando il vantaggio accumulato senza mai dare la sensazione di poterlo perdere. La prova bresciana è da lustrarsi gli occhi, sia in attacco che, soprattutto, in difesa, favorita dala serata storta di Tortona. La formazione piemontese, orfana di Strautins, non scende di fatto in campo, appare squadra disunita e trova poco o nulla dai nuovi acquisti, quelli più attesi. Impalpabili Weems e Dowe, solo Obasohan dà qualcosa a coach Ramondino in attacco, unico dei suoi in doppia cifra assieme a un Baldasso che è appare unico in grado di far muovere il tassametro. Male anche Daum, cndizionato dai falli, e Thomas, che in difesa non vede Bilan nemmeno per un secondo. Per Brescia solito Della Valle da 20 punti (4/6 da tre), oltre a un ottimo Massinburg dalla panchina e un Bilan che appare già inserito alla perfezione nei meccanismi offensivi della squadra, abile anche a mascherare le sue lacune difensive. Tutti promossi per Brescia, che tira con percentuali eccellenti e vince la lotta a rimbalzo di squadra, con segnali positivi anche dai nuovi arrivi Burnell e Christon, che può sorridere contro la sua ex squadra.

Per la Leonessa domani una finale storica, la prima per i lombardi nella competizione, contro quella Virtus Bologna già battuta in Coppa Italia. Storica perchè guadagnata meritatamente e con la possibilità di giocare davanti al pubblico amico del proprio palazzetto. Appuntamento a domani, ore 16.00.

Quintetto Brescia: Christon, Della Valle, Petrucelli, Gabriel, Bilan

Quintetto Tortona: Obasohan, Dowe, Weems, Thomas, Daum

Bilan è il primo a segnare per Brescia, con la Leonessa che parte forte con un 7-0 a cercare subito la fuga in avanti. Tortona prova a scuotersi con i primi punti di Thomas, che sono i soli nei 4′ di gioco iniziali per i piemontesi, che si schiantano su un’ottima difesa lombarda. Scelta tattica di Brescia è quella di sfidare al tiro Obasohan e il risultato paga: attacco della Bertram è bloccato, mentre Brescia vola in transizione e griffa un altro 7-0, con la tripla di Della Valle a portare la Leonessa sul +12 (14-2 al 6′). Timeout Ramondino, ma la sua squadra è allo sbando, continuando a perdere palloni per punti rapidi e facili dei rivali. Brescia arriva a +14 con il canestro da sotto di Burnell, al quale risponde la bomba di Baldasso che sblocca letteralmente Derthona in fase offensiva. Difesa asfissiante quella bresciana, con Christon che inizia a carburare e punire la sua ex squadra: altra bomba per il 23-8 a fine primo quarto, massimo vantaggio fin qui.

Germani in campo con il secondo quintetto, che subito viene “smontato” da coach Magro, che si gioca Burnell da “quattro”, ma è Tortona in questa fase a giocare meglio, trovando un break 5-0 firmato da Baldasso e dalla tripla di Candi (23-13). Per Tortona ancora non si accendono le stelle, su tutte Dowe e Weems, fin qui a secco realizzativo, mentre dall’altra parte Magro inizia a far tornare in campo le sue carte migliori: Della Valle entra e subito manda a segno un “and one”, mentre nell’azione successiva è Massinburg a fare coast to coast e appoggiare al vetro: Leonessa ancora a +15, timeout Tortona (28-13 al 15′). Non cambia lo spartito: Brescia padrona del campo in tutti i fondamentali, con i tiri liberi di Massinburg vola a +20 (33-13). Brutte facce quelle dei giocatori di Tortona, fermi ancora a quota 15 quasi al termine del secondo periodo, un disastro. Mentre la Germani procede, +25 (40-15 al 18′). Thomas manda a segno la tripla e pone fine a un parziale 17-2 bresciano, la Leonessa tocca anche il +26 (45-19) con una tripla spettacolare di Della Valle, ma deve subire la reazione Bertram, che ormai è sorretta dalla coppia Thomas–Baldasso, e che con la tripla di Zerini va al riposo sul 45-27, forte di un parziale 8-0 nel finale di quarto.

Pronti via nella ripresa e Della Valle manda a segno un’altra bomba. Tortona cerca di compattarsi, ma deve ancora inseguire a metà terza frazione, nella quale il ritmo cala vistosamente sulle due metà campo (50-31 al 25′). Tortona che a piccoli passi cerca di rientrare in gara, condotta da un Obasohan finalmente in partita, anche se i viaggianti faticano da morire a segnare, soprattutto tiri dalla lunga distanza. Magro deve rinunciare a Della Valle (tre falli per lui), ma la Leonessa di affida a Bilan, che abusa di chiunque lo marchi in questa gara (56-40 al 27′). Thomas prova a mettersi in moto, andando fino in fondo per il -13 della sua squadra (58-45), che ora inizia a credere nella rimonta anche grazie a una ottima abilità del prendere fallo e andare ai tiri liberi. Ma di nuovo Brescia rialza la testa, stavolta con i punti di Massinburg: 7-0 parziale e nuovo +20 alla penultima sirena (65-45).

Nuovo break 5-0 Brescia, firmato Petrucelli a iniziare l’ultimo periodo. Baldasso reagisce, assieme a Tavernelli, segnando due canestri di fila per la Bertram (70-50). Brescia ritrova nuovamente il +26 con la bimane in alley-oop di Cobbins e il layup di Cournooh. Gara finita a metà ultimo quarto (76-50) con coach Magro che ritira dal campo i suoi uomini migliori in vista della finale di domani. Ultimi minuti di pura accademia, con la Leonessa che tocca il massimo vantaggio a +29 (73-50). Finale: 86-63.

Germani Brescia vs Bertram Derthona Tortona 86-63 (23-8; 45-27; 65-45)

Brescia: Christon 9, Gabriel 6, Bilan 10, Burnell 6, Massinburg 15, Della Valle 20, Petrucelli 9, Cournooh 2, Cobbins 4, Akele 5, Porto 0, Tanfoglio n.e. All: Magro

Tortona: Zerini 10, Dowe 1, Candi 6, Tavernelli 2, Baldasso 13, Severini 0, Daum 3, Obasohan 16, Weems 0, Thomas 8, Radosevic 4, Strautins n.e. All: Ramondino

MVP Basketinside: Amedeo Della Valle, che nel primo quarto è già in doppia cifra e sforna il primo ventello stagionale con una naturalezza impressionante.