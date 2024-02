LBAF8 QF – Galloway stende la Virtus Bologna: è semifinale per Reggio Emilia!

By

La seconda giornata di Final Eight di Coppa Italia a Torino si apre con il derby emiliano tra Virtus Segafredo Bologna e Unahotels Reggio Emilia.

Una partita molto combattuta, con le V Nere che sembrano poter scappare nel secondo quarto ma poi i reggiani hanno il merito di stare lì e riportarsi addirittura avanti di 6 punti ad inizio ultimo periodo. Rientra poi la Virtus Bologna, ma Galloway piazza due triple pesantissime che stendono i bianconeri. Primo colpo di scena in queste Final Eight, con la Virtus Bologna fuori. Passa in semifinale Reggio Emilia vincendo 81-72.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA – UNAHOTELS REGGIO EMILIA 72-81 (20-15, 37-34, 54-53)

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 2, Lundberg 9, Belinelli 14, Pajola 6, Dobric, Mascolo, Shengelia 20, Hackett, Mickey 10, Polonara 6, Dunston 5, Abass NE. Coach: Banchi

UNAHOTELS Reggio Emilia: Weber 10, Bonaretti ne, Cipolla ne, Suljanovic ne, Galloway 20, Faye 16, Smith 9, Uglietti 8, Atkins 4, Vitali 9, Grant 5, Chillo. Coach: Priftis

Arbitri: L. BALDINI – A. PERCIAVALLE – C. BORGO

Uff stampa Pallacanestro Reggiana