LBAF82023 QF – È Pesaro la seconda semifinalista, superata Varese in volata

La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro regala sempre più spettacolo e vola in semifinale della Frecciarossa Final Eight 2023: al Pala AlpiTour di Torino il quarto di finale contro la Openjobmetis Varese termina 84-80 dopo 40 minuti davvero emozionanti.

Coach Jasmin Repesa manda in quintetto Abdur-Rahkman, Charalampopoulos, Cheatham, Delfino e Kravic mentre coach Brase si affida a Ross, Brown, Owens, Woldetensae e Johnson.

Il match parte con il 5-0 firmato Carpegna Prosciutto Basket Pesaro nel segno di Delfino e Gudmundsson dai 6.75. Charalampopoulos piazza la bomba del 10-6, la squadra di coach Repesa mette in mostra un ottimo gioco e la panchina della Openjobmetis Varese è costretta al timeout a 4’13” dalla prima sirena sul 16-8. I pesaresi allungano ancora con la tripla del capitano e il canestro dell’ex Matteo Tambone che porta il punteggio sul 23-10. Kravic regala spettacolo con la schiacciata del 25-10. Il primo quarto si conclude sul 29-12.

Il secondo periodo inizia con i due liberi di Owens e la tripla di Ferrero. Dall’altra parte Charalampopoulos da oltre sette metri firma la bomba del 32-17, imitato poco dopo da Delfino per il 35-19. La Openjobmetis accorcia con un parziale di 9-0 per il provvisorio -7, Chara in area con un bel movimento realizza il 37-28. Varese si riporta a -4 al 17′, con coach Repesa che chiama timeout a 2’26” dall’intervallo dopo il canestro di Johnson del -2. Gudmundsson trova una tripla importante per il 40-35 mentre Tambone dalla lunetta è preciso per il +7 pesarese. A metà gara il tabellone è sul 44-35.

Al rientro dalla pausa lunga il secondo tempo si sblocca con l’alley-oop di Kravic ma Varese replica con un break di 10-0 per il -2. La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro trova tre punti importanti grazie ad Abdur-Rahkman prima della parità a quota 55 firmata in ripartenza da Jaron Johnson. Timeout chiamato dalla panchina pesarese a 4’53” dalla terza sirena: Cheatham riporta avanti la squadra di coach Repesa che poi con Visconti conquista tre tiri liberi. Riccardo fa 2/3, Caruso tiene a contatto i lombardi. Reyes in lunetta è preciso e porta avanti la Openjobmetis (62-64) ma Tambone risponde dall’arco per il nuovo +1. Alla fine del terzo quarto la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro è avanti 67-64.

A inizio quarto quarto il gioco da tre punti di Brown vale il 67-67. Cheatham schiaccia per il +2, l’antisportivo di Woldetensae porta Charalampopoulos in lunetta per due liberi. La terna fischia un antisportivo a Totè per proteste e poi il quinto fallo ai danni di Johnson: Ferrero realizza cinque punti di fila che valgono il 77-77 e che porta coach Repesa a sospendere il gioco a 3’17” dalla fine. Il 2/2 di Chara permette ai pesaresi di andare sull’81-77. Mars e Ross vanno a segno, poi il match si decide con la palla recuperata da Gudmundsson e la tripla sbagliata da Brown. Ora i biancorossi sono attesi dalla semifinale in programma sabato 18 febbraio alle 20:45 contro la Germani Brescia che nel primo quarto di finale ha battuto per 72-75 l’EA7 Emporio Armani Milano.

Il miglior realizzatore del match è Vasilis Charalampopoulos, autore di 20 punti.

Coach Jasmin Repesa a fine match in sala stampa commenta la bellissima vittoria conquistata contro la Openjobmetis Varese: “Siamo riusciti a vincere questa partita molto importante grazie a un grande spirito di squadra nonostante l’assenza di Moretti e le limitate condizioni fisiche di Cheatham. Complimenti a entrambe le formazioni per questa partita molto combattuta in cui hanno messo in mostra una difesa di livello. Ringrazio i nostri tifosi presenti stasera a Torino, non erano tantissimi ma si sono sentiti forte. Spero che sabato possano essere ancora di più. Quella di stasera è una vittoria bellissima, raggiunta con pieno merito da parte di ragazzi straordinari e che si basa sul fatto di aver limitato il loro ritmo e attacco. Ora pensiamo a una partita alla volta. Brescia è una squadra in ottima forma e con grandi motivazioni, specialmente dopo il successo conquistato oggi contro Milano. Puntiamo a recuperare per preparare bene la partita che vale la semifinale”.

CARPEGNA PROSCIUTTO BASKET PESARO – OPENJOBMETIS VARESE 84-80 (29-12; 44-35; 67-64)

CARPEGNA PROSCIUTTO BASKET PESARO: Kravic 6, Abdur-Rahkman 13, Visconti 2, Moretti ne, Tambone 11, Stazzonelli ne, Gudmundsson 13, Charalampopoulos 20, Totè, Cheatham 7, Delfino 12 Coach: Repesa

OPENJOBMETIS VARESE: Ross 17, Woldetensae 3, De Nicolao, Reyes 2, Librizzi ne, Virginio ne, Ferrero 13, Brown 14, Caruso 2, Owens 11, Johnson 18 Coach: Brase

Arbitri: Mazzoni, Borgioni, Gonella

Ufficio Stampa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro

Torino, 15/02/2023