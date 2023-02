LBAF82023 SF – Dominio Virtus Bologna, è finale! Belinelli e Shengelia abbattono Tortona

(1Q 29 – 12; 2Q 52 – 33; 3Q 73 – 51)

Virtus Segafredo Bologna: Mannion 5 , Belinelli 20, Pajola 5, Jaiteh 4, Shengelia 18, Hackett 5, Mickey 3, Camara 2, Weems 11, Ojeleye 11, Teodosic 9, Abass

All: Scariolo

Bertram Yachts Tortona: Christon 6, Mortellaro , Candi 2, Tavernelli 5, Filloy 9, Severini 6, Harper 19, Daum 8, Cain 4, Macura 6, Filoni

All: Ramondino

Semifinale per la Virtus Segafredo Bologna che trova sul suo cammino Tortona, vera e propria bestia nera della Coppa Italia per i virtussini.

Positivo l’avvio bianconero che si porta rapidamente sul 6-2 grazie ad una tripla di Teodosic e Shengelia in post basso: Tortona fatica a trovare buone percentuali al tiro e si trova presto attardate. Continua il momento positivo di Teodosic che prima segna la tripla del 9-2 e poi serve a Weems l’appoggio per l’11-2. Christon torna a sbloccare Tortona dopo 4′ minuti di digiuno dal centro area e per la squadra di Ramondino è ossigeno puro riuscendosi a riportare rapidamente sul 13-7. Il rientro di Tortona accende un campanello d’allarme nella Segafredo che piazza un rapido parziale di 16-0, portandosi sul 22-9: il tiro da tre punti sin qui è l’arma principale delle Vu nere. Severini torna a firmare per Tortona in modo da fissare il punteggio sul 29-12 con cui si chiude il primo parziale. Secondo parziale che riprende in maniera molto propositiva per la Virtus che pesca sai Mickey che Belinelli per il 33-16: Tortona fatica enormemente a difendere sugli scarichi con Belinelli già a quota 13 punti, vera spina nel fianco. Qualche minuto di difficoltà in fase realizzativa per le due squadre, interrotta da Daum che dalla linea della carità fa 1/2 e porta Tortona sul 35-19. Una Virtus solida e concentrata si porta sul +20 con Teodosic che alza al volo per il tap in di Shengelia, che consolida ancora di più la posizione dei propri compagni in totale gestione del match. La Segafredo domina il primo tempo chiudendo il secondo parziale sul 52-33.

Secondo tempo che riprendo con l’exploit di Harper che firma 8 punti consecutivi per scuotere i suoi e tentare il rientro, ma la Segafredo è concentrata e risponde colpo su colpo mantenendo il vantaggio le venti lunghezze di distanza sul 62-43. Hackett da tre punti contribuisce ad ampliare il punteggio ulteriormente con i bianconeri che si portano sul 70-48 costringendo Tortona a sudarsi ogni possesso, da cui scaturiscono spesso tanti tiri sbagliati proprio per la pressione asfissiante della Segafredo in difesa. Ennesima tripla, a firma di Ojeleye che bagna il proprio rientro nel migliore dei modi: le Vu nere chiudono il terzo quarto avanti sul 73-51. Ultimo quarto in totale gestione per i bianconeri che non si limitano ad aspettare la fine, ma continuano a premere sull’acceleratore e dettare il proprio ritmo in una partita dominata dall’inizio. La partita termina con il punteggio di 90-65, con la Segafredo che guadagna l’accesso alla finale.

Virtus.it