LBAFinals, G4: Folle partita a Bologna! La Virtus si fa rimontare dall’Olimpia Milano 18 punti, ma vince dopo 2 clamorosi overtime

Virtus Bologna e Olimpia Milano si ritrovano alla Virtus Segafredo Arena 48h dopo la vittoria bolognese in gara 3. Sarà pareggio o fuga milanese?

QUINTETTO VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Hackett, Belinelli, Cordinier, Shengelia, Mickey.

QUINTETTO OLIMPIA MILANO: Napier, Baron, Shields, Voigtmann, Melli.

Partita molto piacevole e a ritmi alti in questo inizio. La Virtus predilige la transizione e il ritmo veloce, sospinta dal pubblico caldissimo di Bologna. Belinelli segna subito, fondamentale per un tiratore come lui, ma le V Nere hanno anche tanta qualità da Shengelia e un Cordinier preziosissimo in fase difensiva e a rimbalzo. Milano si aggrappa ai rimbalzi che generano extra possessi, in particolare con Nicolò Melli. Subito due falli per due protagonisti come Hackett e Napier costretti a riposare prima del previsto. Super parziale di 14-0 della Virtus per la prima fuga dei padroni di casa in questa partita. Il primo quarto si chiude sul +10 Virtus, nettamente migliore di una spenta Olimpia Milano in questo inizio di gara.

Il film della partita non cambia in questo secondo quarto. La Virtus comanda, più volte oltrepassa la doppia cifra di vantaggio, giocando una pallacanestro solida concedendo poco in difesa e trovando i tiri che cerca in attacco. Jordan Mickey è ispirato stasera, bravo con i suoi movimenti in post e un problema per la difesa Olimpia. Milano è Shields-dipendente, con pochissimo dal resto della squadra. Melli è bravo a lottare a rimbalzo, ma molto impreciso dalla distanza. Ojeleye si iscrive a questa gara 4, in un primo tempo in cui è dura trovare un giocatore negativo per la Virtus Bologna. La tripla di Datome sulla sirena è ossigeno per l’Olimpia Milano, che va all’intervallo sul -9.

L’Olimpia prova d’orgoglio a rientrare, sfruttando una Virtus che diminuisce leggermente l’intensità dopo aver toccato anche il +16. Napier tenta di accendersi, in una serata molto dura per lui, come quella avuta 48h fa in gara 3. Rispetto al primo tempo ritmi più bassi, comprensibile anche a causa della stanchezza di una serie molto dura ed intensa. L’Olimpia cerca di ricucire lo scarto, la Virtus alza nuovamente i ritmi e allunga nel punteggio. L’ultimo parziale Virtus vale il nuovo +13, a soli 10 minuti dal termine.

Belinelli, da gran capitano e veterano, capisce che è il momento di colpire e i suoi 5 punti in fila segnano il +18, massimo vantaggio Virtus Bologna contro un’Olimpia Milano quasi al tappeto. Nella massima difficoltà, l’Olimpia segna triple consecutive in un amen per riaccendere la speranza di una clamorosa rimonta. Blackout totale della Virtus che dopo aver toccato il +18, improvvisamente ha smesso di giocare e ha accumulato palle perse su palle perse tramutate in punti per l’Olimpia. Sul -5 Olimpia, follia di Pippo Ricci. L’ex capitano della Virtus commette un fallo banale su Teodosic e peggiora la situazione con un ingenuo tecnico. La Virtus Bologna si sblocca ai liberi col playmaker serbo e poi con Hackett torna a segnare da 3 per il nuovo +9 che regala ossigeno. Non molla Milano con la tripla di Melli prima, poi di Napier arriva ad un solo possesso di distanza sul -3. La Virtus Bologna non segna più, paralizzata dalla paura e l’Olimpia lo ha capito, ma soprattutto Napier. L’ex Blazers dopo un primo tempo pessimo, gioca un ultimo quarto super ed è sua la tripla del pareggio, folle a 20 secondi dal termine. Teodosic butta via la palla, OVERTIME!

Pesa tantissimo la palla in questo supplementare, dove non si segna praticamente mai. Shields fa “gol” e porta avanti l’Olimpia per la prima volta dopo il quarto d’apertura. Teodosic si guadagna 2 liberi di grande esperienza e li segna entrambi per l’80 pari a 1 minuto dal termine. La preghiera del serbo non è accolta, SECONDO OVERTIME!

Tantissima tensione e un Cordinier protagonista per la Virtus che segna 4 punti pesantissimi, mentre Milano ha Melli out con 5 falli (oltre all’infortunato Hines) e a 2 minuti dalla fine anche Shavon Shields, colpo durissimo per l’Olimpia. I liberi di Belinelli riportano la Virtus a +4, ma Datome sempre dalla lunetta riporta gli ospiti sul -2 ma è Teodosic time. La tripla del campione serbo vale il +5. Sufficiente per vincere? Billy Baron non è di questa opinione. La tripla dell’americano vale ancora il -2. Belinelli dalla lunetta però sigilla una pazzesca e clamorosa vittoria.

VIRTUS VITTORIOSA E SERIE SUL 2-2!

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA – OLIMPIA MILANO 93-89 (24-14, 16-17, 20-16, 16-29, 4-4)

MVP BasketInside: M.Belinelli

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Belinelli 18, Mickey 18, Teodosic 10, Hackett 9, Ojeleye 9, Shengelia 9, Cordinier 8 (14 rimbalzi), Jaiteh 7, Pajola 5.

OLIMPIA MILANO: Shields 26, Napier 16, Melli 12, Datome 8, Voigtmann 8, Baron 6, Ricci 5, Hall 4, Biligha 2, Hines 2, Baldasso, Tonut.