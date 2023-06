LBAFinals, G5: Un super Shavon Shields e il dominio sotto canestro per l’Olimpia! Milano batte la Virtus Bologna e vola sul 3-2

Olimpia Milano e Virtus Bologna si affrontano in una gara 5 che sa tanto di spartiacque, in una serie molto equilibrata ed appassionata che torna al Forum dopo una scoppiettante gara 4 conclusa dopo ben 2 overtime.

QUINTETTO OLIMPIA MILANO: Napier, Shields, Datome, Voigtmann, Melli.

QUINTETTO VIRTUS BOLOGNA: Hackett, Belinelli, Cordinier, Shengelia, Mickey.

Parte meglio l’Olimpia Milano con la Virtus che insegue ma non permette mai ai padroni di casa la fuga. Isaiah Cordinier è ottimo per gl ospiti, con il chiaro intento di attaccare e stancare Shabazz Napier. Il francese ne segna 5 in fila ma l’Olimpia c’è e lo dimostra il duo Shields-Melli, subito in palla. Messina sceglie di far partire titolare Gigi Datome e il veterano azzurro colpisce dalla lunga distanza e ha un ottimo impatto. Qualche problema di falli per la Virtus Bologna ma la partita è gradevole e soprattutto molto equilibrata. +2 Olimpia dopo 10 minuti di gioco.

Il secondo quarto si apre con l’Olimpia Milano subito intenzionata a dare uno strappo con il suo sesto uomo di lusso, Billy Baron, protagonista. L’americano, a differenza di una brutta gara 4, è caldissimo e segna con costanza, creando grattacapi nella difesa bolognese. La Virtus troppo spesso sceglie soluzioni veloci ed affrettate che creano palle perse e rimbalzi facili in favore dell’Olimpia Milano. Ma la squadra di Scariolo, come nel primo quarto, reagisce e risponde ai tentativi di fuga milanesi. Il finale di quarto vede Jordan Mickey “salvatore della patria” per gli ospiti, fondamentale in post e autore di tante ottime soluzioni. All’intervallo è +5 Olimpia Milano di fronte ad una Virtus Bologna che non molla.

Tanti errori in questo terzo quarto, al rientro dopo il riposo lungo, ma è di nuovo l’Olimpia Milano a cercare la fuga. Napier, Melli e anche un Biligha impiegato dopo i minuti di gara 4, importanti per l’intensità e soprattutto il massimo vantaggio Milano sul +9. Rottura prolungata della Virtus Bologna, con attacchi troppi frenetici e forzati che permettono alla squadra di casa di fuggire oltre la doppia cifra di vantaggio. Minuti in campo per Biligha e Baldasso, dopo tanta panchina in queste LBA Finals. Nel momento di massima difficoltà, Daniel Hackett. L’ex CSKA si carica la squadra sulle spalle e, con tante responsabilità offensive, riavvicina nuovamente la Virtus. Prima Hackett, poi Belinelli per un parzialone di 11-0 degli ospiti, in una partita che non ne vuole sapere di avere un padrone nonostante i tentativi di allungo dell’Olimpia. Il canestro e fallo sul finale di quarto di Shabazz Napier è ossigeno e vale il +5 a 10 minuti dal termine.

Il pallone pesa sempre di più in questo ultimo quarto e c’è sempre tanto equilibrio in campo, con l’Olimpia Milano in vantaggio dall’inizio della partita ma mai in grado di dare il colpo decisivo. L’Olimpia ha in Shields l’arma in più, efficacissimo in attacco e riferimento offensivo che non ha paura di prendersi tiri importanti. Fondamentale è anche Paul Biligha, bravissimo a sfruttare lo spazio e utilissimo in entrambi i lati del campo. La Virtus trova punti con Belinelli ma i rimbalzi d’attacco sono fondamentali per l’Olimpia Milano che trova extra possessi e li sfrutta con Shavon Shields. Bologna non riesce nella clamorosa rimonta, l’Olimpia Milano vince e si porta sul 3-2, con già il primo match point a disposizione fra 48h alla Virtus Segafredo Arena di Bologna.

OLIMPIA MILANO – VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 79-72 (26-24, 16-13, 17-17, 20-18)

MVP BasketInside: S.Shields

OLIMPIA MILANO: Shields 22, Melli 13, Baron 12, Napier 12, Voigtmann 8, Biligha 4, Datome 3, Hines 3, Hall 2, Ricci.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Belinelli 17, Cordinier 14, Hackett 12, Jaiteh 9, Pajola 7, Mickey 6, Ojeleye 5, Shengelia 2, Abass, Teodosic.