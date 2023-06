LBAFinals, G7: Milano, la terza stella è realtà! L’Olimpia batte la Virtus Bologna ed è Campione d’Italia

Decisiva gara 7 tra Olimpia Milano e Virtus Bologna. Sarà terza stella per la squadra milanese o Coach Scariolo festeggerà il suo secondo scudetto personale?

QUINTETTO OLIMPIA MILANO: Napier, Shields, Datome, Voigtmann, Melli.

QUINTETTO VIRTUS BOLOGNA: Hackett, Belinelli, Cordinier, Shengelia, Mickey.

Parte meglio l’Olimpia Milano, sfruttando una difesa della Virtus Bologna molto molle e non attenta. 4 schiacciate facili per i padroni di casa mentre gli ospiti hanno punti e soluzioni solo da Jordan Mickey. Un furioso Sergio Scariolo chiama timeout sul -7 per i suoi, in difficoltà in questo inizio. Gigi Datome è in serata di grazia con un super 5 su 5 dal campo e 10 punti segnati mentre il primo quarto della Virtus Bologna è da horror. La tripla sulla sirena di Teodosic spegne una carestia lunghissima al tiro dalla lunga distanza (0 su 8) e vale il -12. Primi 10 minuti di dominio totale dell’Olimpia Milano.

La Virtus prova a reagire, in particolare con Isaia Cordinier molto generoso ma anche molto impreciso al tiro. L’Olimpia Milano cala le percentuali ma non il predominio in campo. In attacco ha tantissimo da Datome e Hines, due veterani chiamati ad una grande prestazione in una gara 7 fondamentale e in difesa dove l’intensità non accenna a diminuire. Un altro timeout per Scariolo e finalmente reazione d’orgoglio. Hackett e Shengelia sono più aggressivi sui due lati del campo ed è la tripla del georgiano (2 su 2) che porta sotto la doppia cifra di svantaggio la Virtus Bologna contro un’Olimpia Milano più cinica. Un lusso il -9 per la Virtus dopo un primo quarto molto difficile.

Non si segna mai in questa ripresa. Se l’attacco per l’Olimpia Milano è completamente bloccato, simile è la situazione per gli ospiti. Il parziale dopo 5 minuti di gioco recita un simbolico 2 a 2. É un terzo quarto orribile per la Virtus Bologna. Se per Milano ci sono punti e soluzioni anche da protagonisti differenti come Pippo Ricci, la Virtus non ha praticamente nulla da nessuno in particolare dal duo Belinelli – Teodosic, inesistente stasera. 5 punti segnati nel terzo quarto, il peggior periodo offensivo della stagione delle V Nere e soprattutto una montagna da scalare di 14 punti con 10 minuti da giocare. Sogno terza stella scudetto ad un passo per l’Olimpia.

La prima palla recuperata della partita della Virtus Bologna arriva nel primo minuto dell’ultimo quarto, fotografia chiara della partita degli ospiti. Tantissimi errori ma ai punti è un’Olimpia Milano nettamente in vantaggio. 5 punti in fila per Shabazz Napier, inesistente sin qui ma fondamentale con questi punti che sembrano essere qualcosa come il colpo del KO definitivo per gli ospiti. Teodosic si sblocca dalla lunga distanza, ma il KO tecnico arriva con le tre triple a cura di Baron e Datome. I minuti finali non riservano sorprese. Un super Datome è l’MVP di questa gara 7, eccezionale stasera con un prova da vero leader.

L’OLIMPIA MILANO É CAMPIONE D’ITALIA! 30ESIMO SCUDETTO E TERZA STELLA!

OLIMPIA MILANO – VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 67-54 (21-9, 17-20, 10-5, 19-21)

MVP BasketInside: G.Datome

OLIMPIA MILANO: Datome 16, Baron 11, Shields 10, Hines 8, Napier 8, Ricci 6, Melli 4, Hall 2, Voigtmann 2, Tonut.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Shengelia 13, Teodosic 10, Hackett 7, Cordinier 6, Mickey 6, Jaiteh 5, Ojeleye 5, Pajola 3, Abass, Belinelli.