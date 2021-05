Sono passati diciassette giorni da quel 18 aprile in cui Brindisi, tra mille difficoltà, scendeva in campo contro Cremona. Dopodichè il Covid ha fermato la truppa di Vitucci che, stasera, torna sul parquet del PalaPentassuglia dove affronta la Dinamo Sassari. A proposito dei sardi, la vigilia della gara è stata piuttosto agitata: è notizia di ieri la sospensione di dieci giorni per motivi disciplinari inflitta a Gianmarco Pozzecco che, quindi, non siederà sulla panchina sassarese.

HAPPY CASA BRINDISI – DINAMO SASSARI 90-97 ( 28-22, 16-22, 23-21, 23-32)

A breve il recap completo della gara.