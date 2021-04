Vittoria importate di Reggio Emilia in chiave salvezza, che grazie ad una buona prova di squadra, su tutti un Petteri Koponen che con 26 punti frutto di un 8/12 dalla lunga distanza. Buone le prove anche di Candi (20) e Baldi Rossi 14. Per Varese un Douglas che si è svegliato troppo tardi visto che nel finale è stato l’ultimo a mollare, mentre ha deluso Egbonu ed ha sofferto Elegar sotto canestro.

Quintetti iniziali :

Unahotels : Taylor, Elegar,Kyzlink Johnson, Lemar,

Openjobmetis : Scola, Ruzzier, Strautins, Egbunu, Douglas

Primo quarto: In una gara molto delicata Reggio parte con 3 palle perse, Vare si affida ad Egbunu, che va a canestro, mentre per Reggio scuote la retina Lemar dalla lunga distanza. Si arriva a metà del quarto senza grandi canestri da ambo le parti con Varese avanti 9-6. Break di 5-0 di Reggio con Taylor ed Elegar, subito replicata da un 5-0 di Varese (Ferrero e De Nicolao ), Koponen con la tripla mette il qaurto sul 14 pari a 2’15” dalla fine. Reggio trova un +4 grazie ai liberi di Taylor e Baldi Rossi ma subito ripresa da De Nicolao e Douglas, finale con la Unahotels spreca con Baldi Rossi ma chiude avanti sul 23-19.

Secondo quarto : In avvio buon gioco da 3 punti di Douglas ma Reggio infila altre 2 triple (ad ora 7/7 ) ed allora time out per Bulleri 29-22. Momento della gara in cui si segna solo dalla lunga distanza con 6 triple consecutive (Koponen e Candi 2 a testa) , Reggio con il tap in di Elegar trova il +9 sul 37-28. A spezzare l’inerzia ci pensa Ruzzier con prima un gioco da 2+1 e poi un 2/2 ai liberi, Scola dall lunetta fa solo ½ e dopo la palla prsa di Strautins ancora minuto per Bulleri sul 39-34 a 3 minuti dalla fine. Calano le percentuali dalla lunga distanza per Reggio con 2 errori consecutivi diu Baldi Rossi, l’ex Strautins mette il -4 dalla lunetta ma Koponen non sbaglia dalla lunga distanza e riporta sul +7 Reggio. Nel finale bel tap in di Elegar e primo canestro dalla lunga distanza di Scola e minuto per coach Caja per gli ultimi 40 secondi. Non succede nulla fino allo scadere quando Baldi Rossi mette il canestro del 46-38 con una deviazione a fil di sirena.

Terzo quarto: Buon avvio di Varese che trova 5 punti di Ruzzier che riporta la sua squadra al- 6 dopo 2 minuti di gioco, Elegar prima schiaccia ad una mano e poi subisce un antisportivo da Egbunu (½) 52-43. Reggio trova il +10 con la tripla di Baldi Rossi ma prima Egbunu mette un canestro in tap in altissimo ma poi sbaglia da sotto. Si mette in proprio Baldi Rossi che trova un buon fallo in attacco di Ferrero che gli consente di andare in lunetta (2/2) e poi da sotto mette un buon canestro per il 62-51, minuto per Bulleri. Finale con Reggio che trova anche il +14 con Lemar ma sulla sirena fissa il risultato Douglas con un sottomano 67-55.

Quarto quarto : Varese torna in campo con l’intento di recuperare il divario e lo fa con 2 triple di De Nicolao e Ferrero, recupera Koponen dalla lunga distanza per la 5à tripla. Due triple consecutive di Douglas trovano il 5 e Caja è costretto a chiamare minuto visto che Varese è di nuovo in scia. La reazione è nelle manbi di Koponen e Taylor che di nuovo dalla lunga distanza portano Reggio al +9, Douglas non smette di fare canestro e Ruzzier appena rientrato per il 6. Reazione Unahotels con le triple di Koponen e Baldi Rossi che porta al +9 Reggio, minuto obbligato per Bulleri a 2 minuti dalla fine. Finale con le triple di Reggio che fissano il risultato sul 95-77.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA-OPENJOBMETIS VARESE95-77 (23-19,46-38,67-55)

Unahotels : Lemar 5,Koponen 26,Candi 20,Baldi Rossi 14,Porfilio,Taylor 8 ,Giannini ,Elegar 13 ,Johnson 9, Bonacini ,Diuf , Kyzlink .Allenatore Caja

Openjobmetis : Beane 4,Morse 1 ,Scola 11 ,De Nicolao 10 ,Ruzzier 15 ,Strautins 7,Egbunu 4,De Vico ,Ferrero 6 ,Douglas 19 . Allenatore Bulleri

Arbitri : Sahin, Paglialunga,Belfiore