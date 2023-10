Logan è devastante, Scafati piega Pistoia

L’Estra Pistoia non sblocca la propria classifica e deve alzare bandiera bianca anche al “PalaMangano” contro una Givova Scafati che ha controllato il match per larghi tratti ma nel finale la rimonta dei biancorossi, guidati da una serata da super star del rientrante Jordon Varnado e da un buon secondo tempo di Charlie Moore, è arrivata soltanto fino al -3 sull’80-77 a 45″ dalla fine con Hawkins. Estra che è stata affossata dalla super partita di David Logan (29 punti in 29′ giocati) che si è voluto vendicare, sportivamente parlando, dell’uscita dai playoff di A2 l’anno scorso proprio contro Pistoia. Adesso una settimana di lavoro per affrontare la sfida di domenica, di nuovo al PalaCarrara (palla a due ore 19.30), contro la Germani Brescia, una delle squadre attualmente al comando della graduatoria dopo tre partite.

PRIMO TEMPO. Coach Nicola Brienza ritrova Jordon Varnado al debutto in LBA ma parte dalla panchina e quindi il quintetto è quello già visto finora. La strada, però, appare subito in salita: al 3′ e al 4′ sia Moore che Hawkins si trovano già con due falli e quindi si devono gestire maggiormente. Nel frattempo Scafati prova un primo allungo sull’11-4 (con Rivers) ma appena entra Varnado è una furia: 5 punti in 30″, duello a distanza con Logan ed all’8′ è 15-13. Arbitri fiscalissimi nel fischiare un tecnico allo stesso 23 pistoiese che si riscatta con l’ultima tripla a segno del primo quarto che finisce sul 21-16 per i padroni di casa.

Il secondo periodo si apre con un tecnico alla panchina di casa dopo un fallo su tiro da tre sempre di Varnado (21-19) ma è l’ultimo punto di contatto fra le due squadre: Scafati alza i giri del motore in attacco con la difesa dell’Estra che non fa quel che sa ed al 13′ è 30-19. E quando anche Gentile inizia a farsi sentire in attacco si arriva al massimo vantaggio (37-23). Solo al 17′ c’è la prima tripla di Willis (39-28) che fa da preludio all’intervallo lungo sul 43-30 per Scafati.

SECONDO TEMPO. L’Estra esce dagli spogliatoi con la marcia giusta e piazza, in poco più di un minuto, un parziale di 7-0 con Moore e Hawkins (43-37) che dà fiducia. Ogbeide prova a lasciare il segno nel pitturato ma Logan è incontenibile ed anche Pinkins arriva presto a quota 20 punti personali (56-46 al 26′). Va a referto anche Saccaggi per riavvicinare i biancorossi ma l’ennesima bomba di Logan ed un 2+1 di Lottie a 2″ dal 30′ scrivono 65-53 sul tabellone.

Nonostante una maggiore fluidità offensiva, e maglie più strette in difesa (anche se alla fine Estra perderà la lotta a rimbalzo 41-26), il divario resta sempre importante e, nonostante cinque punti di Varnado in 10 secondi (69-60), l’Estra si ritrova ancora a rincorrere un imprendibile Logan (74-60) al 33′. Moore, e ancora Varnado, però non ci stanno ed al 37′ è 74-70 con la partita completamente riaperta, ma qualche ingenuità difensiva consente a Nunge di segnare fin troppo e quando Hawkins fa 2+1 (80-77) a 45″ dalla fine la squadra ci crede ma è ancora Logan a chiudere i conti fino all’85-77 finale.

IL TABELLINO DI GIVOVA SCAFATI – ESTRA PISTOIA

PARZIALI: (21-16, 43-30, 65-53)

SCAFATI: Lottie 7, Gentile 8, Mouaha, Pinkins 20, De Laurentiis 2, Rossato, Logan 29, Robinson 4, Rivers 7, Nunge 8, Pini ne. All.: Sacripanti

PISTOIA: Willis 6, Della Rosa, Moore 18, Dembelé ne, Saccaggi 2, Del Chiaro, Varnado 24, Wheatle 6, Hawkins 7, Ogbeide 14. All.: Brienza

ARBITRI: Lanzarini (Bologna), Quarta (Torino), Dori (Venezia)

NOTE: Usciti per cinque falli: nessuno. Fallo tecnico: Varnado (PT) al 8’30”; panchina di Scafati al 10’30”.

UFF.STAMPA PISTOIA BASKET