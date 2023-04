Logan show: Scafati espugna Verona e vede la salvezza

Tezenis Verona – Givova Scafati 78-86 (18-27; 36-53; 56-66)

Trascinata da un Logan strepitoso (31 punti) e da un Okoye solidissimo, Scafati espugna il campo di Verona e mette un mattone decisivo per la salvezza. La Tezenis lotta, risale da -23 a -5 con un grande Johnson e un ispirato Cappelletti, ma alla fine le energie non bastano a contenere la vena da tre punti del fromboliere della Givova.

Pinkins e Okoye mettono subito il punto esclamativo all’inizio partita con due triple. Cappelletti scrolla di dosso la tensione veronese con l’appoggio per i primi punti dopo due minuti e mezzo. Entrambe le squadre però commettono qualche palla persa di troppo. La tripla di Anderson rimette in carreggiata i padroni di casa (7-8) ma Okoye e Stone non sentono il clima caldo del palazzetto di casa e accelerano ancora costringendo Ramagli al timeout sul nuovo -6 (7-13). La squadra di Sacripanti è trascinata da un sontuoso Okoye: 4 triple nei primi 6′ del primo quarto e +8 Scafati (19-11). Verona lotta a rimbalzo ed esplode al ferro con Simon ma la Givova non si fa sorprendere, mette in partita Hannah e si permette di preservare a lungo Logan. La Tezenis si tiene in vita grazie a Sanders e Johnson. È l’ex Imbro’ a fissare il punteggio sul 27-18 ospite dopo il primo quarto.

A inizio secondo quarto si iscrive a referto anche Logan con 8 punti consecutivi e Scafati vola a +17 (35-18). L’impatto di Pinkins e Thompson in area spinge gli ospiti anche a +19 (39-20), con la Tezenis in chiara difficoltà fisica sia in attacco che in contenimento. Con l’entrata a canestro di Davis e la difesa di Simon, Verona prova a invertire la tendenza: 6-0 di parziale e la squadra di Ramagli torna a -13 (26-39). È tuttavia per i gialloblù di casa una scarica isolata perché Logan – aiutato dall’energia di Stone e Thompson – è protagonista di un contro break devastante di 10-0 che punisce la difesa perimetrale avversaria e porta Scafati a +23 (49-26) e il veterano a quota 16 in 8′ giocati. Arriva comunque la contro reazione veronese: Simon propizia un parziale di 10-2, prima della puntura di Thompson che vale il 53-36 a fine primo tempo.

Il terzo quarto inizia come il primo: Okoye caldissimo al tiro da fuori, 9 punti consecutivi e Scafati in fuga sul nuovo +22 (62-40). Cappelletti e Langevine cercano di imbastire una reazione: 8-1 di break e risalita faticosa di Verona a -15 (48-63). Ma la Tezenis è tradita da Anderson che non riesce a impattare sul match e Hannah punisce dall’arco. I padroni di casa rimangono in partita con la forza della disperazione e con l’intensità difensiva: due triple di Simon e Johnson permettono ai locali di rintuzzare lo svantaggio. Scafati cala le percentuali, segna solo 13 punti nel quarto ed è avanti 66-56 dopo 30′.

Casarin in entrata inaugura l’ultimo quarto a favore della Tezenis e la tripla di Johnson fa esplodere il palasport per il -5 (61-66). A raffreddare gli animi casalinghi però ci pensa Logan con due triple di classe ed esperienza che incanalano di nuovo la gara sui binari scafatesi sul +9 (72-63). Anche Bortolani batte un colpo per Verona con tre liberi pesanti. A rispondere è sempre lui: Logan sfrutta un indecisione su un cambio difensivo e ripropone il +9 (75-66). I problemi di falli di Thompson e Stone non incidono più di tanto. Johnson e Cappelletti provano l’impossibile ma è ancora Logan a sentenziare la sostanziale fine della partita con la tripla del ventottesimo punto personale e dell’81-71 Scafati.

Tabellini:

Verona: Cappelletti 16, Anderson 5, Simon 14, Davis 7, Langevine 12, Bortolani 3, Casarin 3, Johnson 15, Pini, Sanders 3. All.: Ramagli.

Scafati: Hannah 10, Stone 4, Okoye 21, Pinkins 8, Thompson 8, Logan 31, De Laurentiis 2, Rossato, Imbrò 2. All.: Sacripanti.