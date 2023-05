L’Olimpia Milano regola Sassari e chiude al primo posto

L’Olimpia si sblocca nel secondo quarto e poi va a vincere con autorità 79-67 contro Sassari, che nel girone di ritorno aveva costruito il miglior record della Serie A proprio insieme a Milano, alzando i giri del motore difensivo soprattutto e trovando tante cose da tanti giocatori diversi. Shabazz Napier ha spaccato la partita nel terzo periodo, poi ha messo mattoni importanti Paul Biligha, non solo a rimbalzo e in difesa ma anche in attacco. Milano vince così la stagione regolare ed entra nei playoff da prima in classifica.

IL PRIMO QUARTO – I primi sette minuti dell’Olimpia sono un incubo in attacco, tra palle perse e tiri sbagliati, sia da sotto che da fuori. Coach Messina prova a invertire la rotta inserendo Billy Baron e abbassando il quintetto, ma dopo una tripla di Kruslin e una di Robinson sul 3-12, deve spendere anche un time-out. Milano ha un sussulto con il secondo quintetto che forza qualche errore al tiro di Sassari, poi Voigtmann fa 2/2 dalla lunetta, Shields centra la prima tripla e il deficit per un attimo scende a sei punti. Ma Diop completa un gioco da tre punti a quattro secondi dalla sirena e Sassari chiude il periodo avanti 18-9.

IL SECONDO QUARTO – Nelle situazioni di pick and roll centrale, due volte l’Olimpia arma la mano di Paul Biligha che da sotto converte e riavvicina i suoi. Coach Bucchi spende il primo time-out. Al rientro, Sassari trova un paio di canestri, Stephens da sotto e Kruslin dalla media, ma nel frattempo l’Olimpia centra due triple di fila, con Voigtmann e Baron. Quando lo stesso Voigtmann completa un contropiede solitario, per la prima volta, Milano mette la testa avanti 23-22. Il secondo time-out di Bucchi funziona meglio. L’Olimpia torna a perdere fluidità, Sassari fa 7-0 completando il parziale con una tripla di Bendzius. Tocca a Coach Messina fermare la partita. Gradualmente, l’Olimpia si riavvicina più con la difesa che con l’attacco anche se nel secondo periodo Shabazz Napier firma otto punti. Alla fine, nonostante il 12/29 dal campo e un intero quarto senza andare in lunetta, Milano chiude a meno due, 34-32.

IL TERZO QUARTO – Sassari parte con un jumper dalla media di Jarron Jones, ma subito dopo l’Olimpia centra due triple consecutive, la prima di Baron e la seconda di Napier. E’ lui il protagonista del terzo periodo. Segna altre due triple consecutive e prova ad allungare per Milano. Il più quattro è vanificato da una tripla di tabella di Gerald Robinson. Poi Ricci con una tripla e Shields dalla lunetta dopo una palla rubata in difesa scavano i sette di vantaggio per l’Olimpia dopo otto minuti. Per un attimo arriva anche il più otto (ancora Ricci, da sotto, su assist di Hines), ma alla fine del periodo è 55-48 Olimpia.

IL QUARTO QUARTO – E’ una tripla di Baldasso a ripristinare il più otto per l’Olimpia dopo due minuti. Una fiammata di Kruslin tiene Sassari a contatto, prima che sia Hall a sua volta dall’arco a scavare gli otto di margine. Biligha strappa un rimbalzo d’attacco e converte il più sette, ma Sassari resta agganciata alla gara. Una tripla dall’angolo di Robinson la riporta a meno quattro. Qui l’Olimpia gioca duro sui due lati del campo. Biligha a rimbalzo si procura due liberi, li mette poco dopo anche Baron e infine Voigtmann con un gioco da tre apre 11 punti di divario. La tripla di Shields vale il più 14 a due minuti dalla fine. Di fatto la partita finisce qui. Alla fine è 79-67.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO – BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI 79 67

(9-18, 32-34, 55-48, 79-67).

Olimpia Milano: Tonut 2, Melli, Baron 10, Napier 19, Ricci 5, Biligha 8, Hall 5, Baldasso 3, Shields 11, Hines, Datome, Voigtmann 16 (7 reb). Coach Messina.

Dinamo Sassari: Jones 6, Robinson 11, Dowe 7, Kruslin 13, Devecchi, Treier, Chessa n.e, Stephens 13, Bendzius 10, Gentile, Raspino n.e, Diop 7. Coach Bucchi.

Note: 48-43% tiri da due punti, 43-30% tiri da tre punti, 77-82% tiri liberi, 38-30 rimbalzi, 13-14 assist, 11-11 palle recuperate, 21-18 palle perse.

