L’ultimo quarto premia Reggio Emilia, battuta Sassari e Final Eight conquistata

La Unahotels si aggiudica il mach contro Sassari e si qualifica per le Final eight di Coppa Italia, partita non bella per 3 quarti, poi Reggio trova un parziale di 14-1 nell’ultimo quarto che di fatti chiudono la gara. Buona prova collettiva della squadra reggiana che trova in Grant e Uglietti gli uomini del break per vincere la partita. Miglior realizzatore Gallowey con 20 punti, seguito da Hervey con 12. Per Sassari Mckinnie chiude con 16, ma Bucchi trova solo 2 punti dai suoi centri ben controllati dalla difesa reggiana.

Quintetti iniziali :

Unahotels : Weber, Hervey, Gallowey, Faye, Smith

Banco di Sardegna : Cappelletti, Tyree, Gombauld, Mckinnie, Charampoloulos

Primo quarto : Avvio di gara spumeggiante con le squadre che si affrontano a viso aperto, per Reggio in campo Smith al posto di Vitali, si mette in mostra Cappelletti con 4 punti di fila, di cui una rubata a metà campo 5-8. Il punteggio è ribaltato da Gallowey con 5 punti di fila, Mckennie ristabilisce il vantaggio anch’esso con una tripla, 10-12. Dopo un break di 7-0 per Sassari targato Mckinnie e Whittaker, Reggio si riporta ad una sola lunghezza con la tripla di Atkins, Whittaker riporta avanti di 3 lunghezze Sassari, che sarà poi il finale dopo svariati errori da ambo le parti 18–21.

Secondo quarto : Secondo quarto molto spezzettato con richieste di istant replay, solo 2 canestri dopo 2 minuti di gioco, Treier e Uglietti. La partita non è per niente spettacolare con tantissimi errori da ambo le parti, Atkins con 2 liberi porta Reggio al meno 1, 22-23. Sassari allunga con Cappelletti e Tyree ed allora Priftis è costretto a chiamare minuto sul 22-30 a 4 minuti dalla fine, ma quello che preoccupa è l’assenza di gioco reggiano. Ci prova Weber a rivatizzare i biancorossi e grazie a lui Reggio si porta al meno 4, Bucchi chiama il secondo time out nel giro di 2 minuti. Finale con la tripla di Grant ben servito da Gallowey e Reggio trova sulla sirena il vantaggio dopo 20 minuti sempre a rincorrere, 36-34.

Terzo quarto: Si riprende dal riposo lungo con errori su errori, interrompe Mckinnie con una tripla. Dopo 4 minuti di gioco il parziale è di 4-3 prima che Charapopoulos matta il 40-40 dalla lunetta concretizzasse il gioco da 2+1. dopo un silenzio di 2 quarti si incrive per Reggio Hervey con 5 punti di fila che portano i padroni di casa sul +6 a 3 minuti e 28 dalla fine, minuto per Bucchi. Nel finale + 8 Reggio con la tripla di Smith ed i liberi di Vitali, Gentile sempre dalla linea della carità accorcia e chiude il quarto sul 54-48.

Quarto quarto : Priftis in apertura schiera Grant e Chillo che lo ripagano subito con 2 canestri che costringono Bucchi a chiamare subito minuto, 58-48. Sassari sembra sparita dal campo e Reggio allunga sul 63-48, Tyree trova il primo canestro del quarto dalla linea della carità. Non c’è più partita con Reggio che trova il +20 con Ervey a 3 minuti dalla fine. Non succede nulla di rilevante sino alla fine e Reggio batte Sassari per 77-59 e va alle final eight di Coppa Italia.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA – BANCO DI SARDEGNA SASSARI 77-59 (18-21,36-34,54-48 )

Unahotels : Weber 4,Camara , Cipolla ,Hervey 12,Gallowey 20 , Faye 6 , Smith 6 , Uglietti 6 ,Atkins 7 ,Vitali 4 ,Grant 8,Chillo 4 . Allenatore Dimitris Priftis

Banco di Sardegna : Cappelletti 8,Treier 6 ,Tyree 9 ,Kruslin ,Whittaker 11 ,Raspino ,Gandini 4 ,Gentile 2 , Diop ,Gombauld 2 , Mckinnie 16 ,Charalampopoulos 3. Allenatore Piero Bucchi

Arbitri : Lanzarini, Nicolini, Bartolomeo