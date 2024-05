Mannion e Moretti trascinano Varese, Pistoia costretta alla resa

Chiude il suo campionato con una vittoria la Openjobmetis che espugna il parquet di Pistoia con il risultato di 96 a 78. Ottima la partita disputata dai biancorossi, concentrati dall’inizio alla fine al cospetto della squadra rivelazione di questo campionato. Si chiude dunque così la stagione di Varese che martedì dalle ore 19:00 saluterà i suoi tifosi in città.

Varese inizia bene il match con Mannion e Brown (0-4) e poi allarga sul +9 (6-15) grazie ai “cesti” di capitan McDermott che costringono coach Brienza al timeout. Al rientro in campo, Willis sblocca i suoi dalla distanza e rilancia Pistoia che poi torna in scia (12-15), salvo poi subìre il nuovo allungo degli ospiti che, guidati da Mannion, volano sul +10 (14-24), gap di poco diverso al 10’: 19-26.

L’inizio del secondo periodo premia i padroni di casa che si riportano sul -2 (26-28) in meno di 3’. Woldetensae rilancia la Openjobmetis che torna a distanza di sicurezza in un amen grazie a Moretti, Mannion e McDermott, letali nel break che riporta Varese sul +13 (26-39). A nulla servono gli 8 punti consecutivi di Moore, perché Moretti tiene in alto i suoi per il nuovo +14 (34-48), che poco cambia al 20’: 42-54.

Willis inaugura il terzo quarto con un buon canestro da sotto, ma la Openjobmetis è brava a tenere alta l’intensità del proprio gioco trovando punti utili che valgono l’allungo del +21 (50-71). L’Estra non riesce ad invertire la rotta e allora per Varese è un gioco da ragazzi chiudere al 30’ sul 57-77. Pistoia inizia meglio anche l’ultima frazione e sfruttando l’espulsione di Mannion (doppio tecnico) riesce a rifarsi sotto. A togliere le castagne dal fuoco è Davide Moretti, un martello dalla distanza, grazie al quale la Openjobmetis chiude il match sul definitivo 96-78.

ESTRA PISTOIA-OPENJOBMETIS VARESE: 78-96

Estra Pistoia: Willis 7, Della Rosa, Moore 12, Metsla ne, Saccaggi 3, Del Chiaro 10, Varnado 18, Wheatle 8, Hawkins 13, Ogbeide 7. Coach: Nicola Brienza.

Openjobmetis Varese: Gilmore ne, Mannion 18, Ulaneo ne, Spencer 6, Woldetensae 6, Moretti 30, McDermott 21, Besson 1, Okeke 3, Brown 11. Coach: Tom Bialaszewski.

Arbitri: Lanzarini – Bettini – Galasso.

Parziali: 19-26; 23-28; 12-22; 21-19. Progressivi: 19-26; 42-54; 57-77; 78-96.

Note – T3: 7/25 Pistoia, 14/36 Varese; T2: 24/57 Pistoia, 17/38 Varese; TL: 9/17 Pistoia, 20/23 Varese. Rimbalzi: 46 Pistoia (Del Chiaro ed Ogbeide 9), 50 Varese (Spencer 23); Assist: 16 Pistoia (Della Rosa 6), 13 Varese (Mannion 7).

UFF.STAMPA PALL.VARESE