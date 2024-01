Mannion-mania anche a Cremona: Varese batte la Vanoli nel finale

Una tripla di Mannion decide la sfida tra Cremona e Varese in un match equilibrato dall’inizio alla fine. Negli ultimi minuti succede di tutto con Mannion clutch player mentre Lacey prima illude poi con il suo errore condanna Cremona al ko. Match frizzante con tanti canestri ed emozioni fino alla fine. La Vanoli mantiene la differenza canestri intatta e accoglie all’intervallo Keith Langford, ospite in tribuna.

Quintetti:

Vanoli: Denegri, Lacey, Pecchia, Adrian, Golden

Varese: Mannion, Hanlan, Spencer, Mcdermott, Brown,

1° Quarto: avvio frizzante per entrambe le squadre con la Vanoli che si affida a Golden mentre Varese a McDermott. La Openjometis riesce a piazzare la zampata della fuga grazie alle giocate di Brown e Spencer che in area trovano il modo di fare male agli avversari. La riscossa della Vanoli è timida e nel finale prima Spencer poi Mannion allo scadere da tre punti fissano il 19-12 per Varese.

2° Quarto: Brown e Mannion infilano 5 punti filati che regalano a Varese la doppia cifra di vantaggio. Nel momento peggiore della Vanoli ecco che Zanotti infila due triple in fila che riaprono il match. Hanlan però risponde sempre dalla stessa distanza con la partita che ormai vive di strappi. Lacey con 5 punti d’esperienza colma il gap ma nel finale Varese piazza la zampata della riscossa con Spencer e McDermott allo scadere che fissa il 39-35.

3° quarto: Tripla di Adrian e canestri di Zegarowski permettono alla Vanoli di piazzare la zampata del sorpasso. Varese non demorde però, sfruttando anche qualche imprecisione dei locali, e con Hanlan e Brown rimette la testa avanti. Adrian continua a macinare triple su triple ma è l’unico faro offensivo della Vanoli e così i canestri Moretti e Spencer fissano il +10 Openjmetis. Nel finale la Vanoli limita i danni con un 2/2 ai liberi di Zanotti ma McCullough sbaglia la tripla allo scadere. Il terzo quarto finisce 65-57 per Varese.

4° Quarto: La Vanoli non muore mai e con uno scintillante Eboua recupera minuto dopo minuto trovando dopo 3 minuti la tripla del pareggio con Zegarowski. Hanlan dalla lunetta tiene viva Varese mentre la Vanoli sbaglia le occasioni per allungare. Tanti errori al tiro per Cremona, Adrian infila un jumper alla Nowitzki poi Mannion replica con una tripla impossibile fissano la parità a 50 secondi dalla fine. Lacey infila la tripla in faccia a Spencer che vale il +3, Mannion in penetrazione segna poi un pesante 1/2 per Lacey dalla lunetta. Mannion dall’altra parte infila ancora una tripla pesantissima lasciando 8 secondi sul cronometro. Nel finale succede azione confusa della Vanoli che non riesce a trovare il tiro con Lacey e così Varese vince 83-82.

I tabellini:

Vanoli Cremona 82-83 Openjobmetis Varese

Vanoli Cremona: Eboua 10, Adrian 18, Zegarowski 13, Pecchia 7, Denegri 7, Lacey 13, Piccoli, McCullough, Golden 6, Zanotti 8 All. Cavina