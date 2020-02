Due squadre discontinue e non al meglio della condizione hanno messo in scena una partita equilibrate e ricca di cambi di scenario. Nel momento più importante della gara, vlado Micov ha preso per mano Milano e ha messo la ciliegina sulla torta con la tripla della vittoria dall’angolo a 2″ dal termine.

AX ARMANI EXCHANGE OLIMPIA MILANO – VANOLI CREMONA 77-74