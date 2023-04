Mike Bramos is on fire e la Reyer Venezia passa su una mai doma Tortona

Il capitano orogranata si accende nell’ultimo quarto e spinge i suoi all’importantissima vittoria su Tortona a cui non basta un super Christon.

Quintetto Venezia: Granger, Parks, Bramos, Wilis, Watt.

Quintetto Tortona: Christon, Harper, Macura, Severini, Cain.

PRIMO PERIODO

Ritmi alti fin da subito con Venezia sul 8-5 dopo 2’30’’ grazie ad un ispirato Granger. Tortona risponde colpo su colpo con Harper e Macura per il 10-10 a metà del quarto. Si iscrive e a referto anche Moraschini che con 5 punti di fila spinge i suoi sul 17-14 con 3’ dal primo mini intervallo. Spissu e ancora Moraschini alzano i giri del motore orogranata, ma Tortona resta a contatto con un infuocato Christon per il 22-19 entrando nell’ultimo minuto. Un 1su2 ai liberi di Tessitori chiude il promo quarto sul 25-25.

SECONDO PERIODO

Tortona continua a colpire da fuori, questa volta con Filloy per il 29-31 dopo 2’ del secondo quarto. Ritmo spezzettato con 6’ dalla fine del quarto con Tortona ancora avanti sul 32-33 approfittando anchbe delle basse percentuali ai liberi per i padroni di casa. Reazione orogranata che con un parziale di 7-0 rimette il naso avanti grazie ai liberi di Brooks che sfrutta il secondo e terzo fallo (tecnico) di Macura oer il 36-34 con 4’ da giocare. Granger e Venezia provano a dare spallata, ma Tortona resta a contatto grazie e a Severini per il 41-40 con 3’ dall’intervallo lungo. Utimo possesso orgranata che con un lay-up di Granger chiude il primo tempo sul 49-47.

TERZO PERIODO

Parte subito forte Venezia sulle ali di un’infuocato Spissu per il primo vero break orogranata sul 59-49. Clima e non solo da playoff con JP Macura che si accende e riporta sotto i suoi sul 61-57 con 6’ da giocare nel quarto. Watt continua a fare il vuoto sotto entrambe le plance per il 66-58 entrando negli ultimi 3’. Venezia che prova a dare altra spallata, Tortona resiste sulle giocate di Filloy e Christon. Ultimo possesso del quarto per Tortona con Nikolic che si fa stoppare da Brooks per il 70-63.

QUARTO PERIODO

Inizio del quarto nervoso con il tecnico a Ramondino sul il 73-65 dopo 2’30’’. Tecnico di qua e tecnico di la, questa volta alla panchina di Venezia con Filloy che converte il libero. Quarto spezzetato e punteggio in linea con l’andamento della partita sul 78-72 a metà del quarto. Christon è tarantolato e tiene a contatto i suoi sul 80-76 con poco più di 4’ dalla sirena finale. Ultimo quarto ha un nome e cognome: Michael Bramos per il 85-78 con 2’ da giocare. Tortona ci prova ancora con Christon, ma Bramos domina da una parte all’altra del campo. Granger chiude la contesa per un’importantissima vittoria in chiave playoff.

Umana Reyer Venezia – Bertram Yachts Tortona 89-80

Parziali: 25-25; 49-47; 70-63.

Spettatori: 3.237

Tabellini:

Umana Reyer Venezia: Tessitori 4, Spissu 13, Parks 6, Bramos 10, Moraschini 11, De Nicolao ne, Granger 23, Chillo ne, Brooks 7, Willis 2, Watt 13, Mokoka. All.re Spahija

Bertram Yachts Tortona: Christon 23, Mortellaro ne, Candi 2, Tavernelli, Nikolic, Filloy 6, Severini13, Harper 3, Cain 2, Radosevic 16, Macura 15, Filoni. All.re Ramondino