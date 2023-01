Milano dormina Tortona ed è campione d’inverno

Milano estende ulteriormente l’ormai lunghissima imbattibilità casalinga in LBA, vincendo largamente contro una Tortona mai davvero in partita. Gli uomini di Messina hanno messo in campo una difesa pressoché perfetta e delle ottime letture in attacco, così, a parte un estemporaneo momento nel secondo quarto, gli ospiti non hanno mai impensierito la capolista.

Sugli scudi soprattutto Melli, Himes e un Mitrou-Long sorprendentemente efficace anche nella metà campo difensiva. Con questa vittoria, Milano chiude al comando al termine del girone d’andata e sarà la testa di serie n. 1 in Coppa Italia.

Quintetto Milano: Mitrou-Long, Melli, Baron, Hall, Hines

Quintetto Tortona: Christon, Severini, Daum, Cain, Filoni

Messina mostra di dare una certa importanza al titolo d’inverno, escludendo dal roster Thomas e Voigtmann, ovvero i due più deludenti di questa stagione complicata. Entrambe le squadre iniziano a trazione posteriore, nel senso che Milano tira quasi solo da 3 e vede come principali terminali Baron e Hall, mentre Tortona si affida principalmente a Harper e Christon. I padroni di casa prendono due possessi pieni di vantaggio (12-6) proprio quando iniziano ad avvicinarsi a canestro con Melli e Hines, invece gli ospiti non riescono ad avere uno straccio di gioco coi propri lunghi, e alla distanza, questo è un problema che rischia di diventare grosso. È evidente che Messina ha preparato la propria difesa per impedire agli esterni di servire i lunghi, chiedendo al marcatore di chi porta palla di stare con lui il più possibile, per rendergli più difficile la combinazione coi lunghi. Soprattutto Mitrou-Long e Tonut eseguono egregiamente il compito, e dall’altra parte, invece, i lunghi milanesi sono ben coinvolti, soprattutto Melli. Il capitano è talmente caldo da riuscire a rubare palla sulla rimessa dal fondo avversaria dopo aver segnato due liberi, e in generale corre come un matto e vuole chiaramente trascinare la squadra con la propria leadership. I compagni lo seguono e arriva la prima doppia cifra di vantaggio sul 18-6 a 3’ dal termine del quarto, e la difesa volta specificamente a evitare che i lunghi vengano innescati dagli esterni continua, magari chi marca il portatore di palla gli concede qualche penetrazione, ma mai il passaggio ai lunghi. Quando Melli esce, però, l’attacco milanese cala a picco e Tortona riesce quantomeno a non perdere ulteriore contatto. Il finale del primo quarto è, comunque, un eloquente 22-12.

Olimpia Milano flickr

Ramondino, da ottimo coach quale è, fa degli aggiustamenti in attacco per coinvolgere un po’ tutti, e in effetti la palla gira molto meglio e si creano situazioni più favorevoli. Anche Milano inizia il quarto con un’ottima circolazione di palla, ma sbaglia tiri costruiti benissimo in almeno tre occasioni, così Tortona rimane in vita. A metà quarto, arriva il massimo vantaggio sul 29-16, ma la sensazione è che Milano stia sprecando l’opportunità di scappare sul serio. Infatti, Tortona rientra in singola cifra di svantaggio sul 31-23 e Messina deve chiamare time out perché i suoi sembrano aver smarrito un po’ di brillantezza e di reattività. Questa fase, però, è sempre più favorevole agli ospiti, e solo un pezzo di pura intelligenza cestistica del rientrante Datome, che sfocia in un 2+1, tampina l’emorragia milanese. Tortona è più convinta e ci mette più intensità, ma poi il basket si gioca anche sui dettagli, così Daum sbaglia una schiacciata, Melli segna da 3 allo scadere dei 24” e Hines realizza in sospensione dalla media, ovvero Milano muove il punteggio con soluzioni non certo ad alta percentuale, ma la palla entra nel canestro e così il punteggio, da 31-26, diventa di 39-28. Si va all’intervallo lungo sul 39-29.

La ripresa inizia con due ulteriori ottime difese di Mitrou-Long su Christon e con due canestri di Hines e Melli per il nuovo massimo vantaggio sul 43-29. I minuti successivi vednon Milano sempre in controllo, anche se Tortona si sblocca in attacco, grazie ancora a Melli e Hines, immarcabili. Quando il pivot statunitense si fa vedere anche in difesa con una gran stoppata e Mitrou-Long piazza la tripla del 51-34, la situazione è sempre più definita. Gli uomini di Messina leggono sempre meglio la difesa di Ramondino col passare dei minuti, si creano dei buoni mismatch e colpiscono con continuità. Dopo 6’ di gioco nel quarto, arriva il primo ventello di vantaggio sul 60-40. Il resto del quarto scorre via senza sussulti, con Milano che gioca sul velluto e Tortona che fa quel che può. La frazione si chiude sul 71-48.

L’ultimo quarto è puro garbage time, si segna pochissimo e non si combatte per nulla, del resto non c’è niente per cui lottare perché la gara è chiaramente già indirizzata. Finisce 79-63.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO – BERTRAM YACHTS DERTHONA TORTONA 79-63

TABELLINO MILANO: Davies 4, Luwawu-Cabarrot 6, Mitrou-Long 11, Tonut, Melli 16, Baron 11, Ricci 8, Biligha, Hall 7, Alviti 3, Hines 8, Datome 5

TABELLINO TORTONA: Christon 8, Mortellaro ne, Candi 4, Tavernelli, Filloy 5, Severini 12, Harper 3, Daum 4, Cain 5, Radosevic 10, Macura 12, Filoni

PARZIALI: 22-12, 17-17, 32-19, 8-15

PROGRESSIVI: 22-12, 39-29, 71-48, 79-63

BASKETINSIDE MVP: Nicolò Melli