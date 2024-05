Milano insegue per quasi tutto il match poi Melli infila la tripla che stende Cremona

Cremona incanta e illude i suoi tifosi comandando per quasi tutto il match ma alla fine è l’Olimpia Milano a vincere. Pioggia di triple di Cremona per tre quarti con McCullough protagonista come all’andata. Milano è resuscitata sfruttando un Mirotic ispirato e nel finale punto a punto ha trovato un Melli perfetto prima nel mettere la tripla della vittoria poi nello stoppare McCullough nell’ultimo tentativo dei locali. Con questa vittoria e i risultati degli altri campi, Milano è seconda in classifica.

Quintetti:

Cremona: Davis, Pecchia, McCullough, Golden, Eboua

Milano: Tonut, Melli, Caruso, Napier, Shields

1° quarto: Avvio devastante di McCullough che infila 10 punti in meno di 3 minuti con ben 3 triple. La Vanoli scappa così sulla doppia cifra di vantaggio con Milano che in attacco fatica enormemente mentre in difesa subisce la pioggia di triple dei locali. Shields con 4 punti in fila dalla lunetta dopo l’antisportivo di Davis riaccende l’Olimpia ma Lacey giganteggia con 8 punti in fila permette a Cremona di riallungare. Nel finale 2/2 di Mirotic con la Vanoli che chiude la prima frazione sul 26-17.

2° quarto: Milano alza l’intensità difensiva e infatti Cremona in attacco si smarrisce. Flacadori guida l’Olimpia alla riscossa ma la Vanoli riesce a reagire con il trio Eboua-Lacey-McCullough. Cremona fallisce le occasioni per tornare sopra la doppia cifra di vantaggio e così Mirotic con qualche libero riporta a contatto l’Olimpia. Nel finale Ricci sbaglia la tripla e così Cremona chiude la prima metà di gara sul 39-35.

3° quarto: Eboua e Golden spingono la Vanoli ma in questa fase si accende definitivamente Mirotic: 8 punti in fila per l’ex Barca sia da sotto che dalla distanza che riportano a contatto Milano. Melli e poi Ricci con 4 punti regalano il primo vantaggio all’Olimpia al quinto minuto. Zanotti infila la tripla che riaccende la Vanoli poi Adrian con altre due tiene il punteggio equilibrato, pareggiando le giocate di un Ricci on fire. Nel finale Milano non trova la via del canestro e così Cremona chiude la terza frazione sul 54-53.

4° Quarto: Ancora un duello offensivo tra Mirotic e la coppia Adrian-Zanotti con il divario che resta sempre invariato. Nessuna squadra riesce a piazzare la fuga ma è un continuo botta-risposta tra azioni in area e tiri da fuori. Cremona mette la testa avanti con Piccoli e sfruttando un antisportivo a Mirotic Eboua infila 2 liberi che valgono + 4 a 1 minuto dalla fine. Davis sbaglia, Mirotic fa 2/2 dalla lunetta con Cremona sul +2 a 45 secondi dalla fine. Cremona sbaglia ancora, circolazione perfetta di Milano che trova Melli nell’angolo che infila la tripla lasciando sul cronometro solo 1.2. Melli stoppa McCullough e così Milano vince 73-72.

Vanoli Cremona 72-73 Olimpia Milano

Vanoli Cremona: Eboua 10, Adrian 13, Davis 10, Pecchia, Vecchiola, Lacey 10, Piccoli 2, McCullough 16, Golden 5, Zanotti 6 All. Cavina

Olimpia Milano: Bortolani, Tonut 2, Melli 7, Napier 6, Ricci 8, Flaccadori 5, Hall 2, Caruso 2, Shields 15, Mirotic 25, Hines, Voigtmann 1. All. Messina