Milano passeggia all’Allianz Dome, infliggendo la prima sconfitta ai ragazzi di Dalmasson

Trieste cede il passo a Milano, che nella città alabardata vince per 65-87 e rimane imbattuta. La partita non è mai stata in dubbio, con la corazzata milanese che si è limitata a contenere il ritorno dei padroni di casa in una serata segnata da troppi errori.

Parziali: 12-26, 36-45, 45-69, 65-87.

MVPs: Leday con 18 punti è stato il miglior realizzatore del match, ma il vero sinonimo di concretezza e precisione per Milano è stato Datome (13 punti con percentuali molto buone).