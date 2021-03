Milano riparte anche in campionato. Brescia ci prova ma soccombe

Milano torna al successo in campionato, riprendendo il cammino che la vede come regina assoluta di questa rgular season. Vittoria di spessore e di forza, contro una Brescia lanciata e che per alcuni tratti di gara pare anche poter fare il colpo grosso. La Leonessa si ritrova addirittura a guidare nel terzo periodo, ma nulla può di fronte a una Milano che è semplicemente superiore. Interrotta la serie di tre vittorie di fila bresciana, in quanto il divario tra le squadre è incolmabile e lo sarà fino a termine della stagione, con l’Olimpia che dimostra di poter vincere se vuole e di avere in mano il suo destino. Sistemata la difesa il quarto periodo meneghino è perfetto, con gli ospiti ispirati da un Rodriguez senza sbavature o quasi. Il Chacho è l’MVP della gara, con 29 punti all’attivo (season high), ma Milano porta cinque giocatori in doppia cifra: Brooks e Micov, oltre ai soliti Leday e Shields. Brescia alla fine perde solo di sette punti, dopo una montagna russa notevole, che l’ha vista andare anche a -20 nel quarto quarto. La squadra di Buscaglia può ritenersi comunque soddisfatta: per gioco ma soprattutto per grinta e voglia la Leonessa non sfigura, mettendo in chiaro alle dirette concorrenti che per la corsa playoff bisognerà fare seriamente i conti con lei. Moss è il migliore dei suoi, in una gara che i padroni di casa impostano su fisico e velocità, riuscendo in qualche momento a mettere in difficoltà la corazzata milanese. Cinque in doppia cifra per Brescia, a cui mancano le sortite di Kalinoski, un Vitali più lucido e un Wilson quantomeno presente (oggi e non solo oggetto misterioso) per compiere l’impresa. Un successo, per Milano, certificato dalle percentuali nettamente migliori, sintomo di idee chiare e talento nelle mani. Poco male per Brescia, che dovrà rifarsi subito la prossima settimana sul parquet di Trento. Per Milano invece ulteriore iniezione di fiducia dopo la trasferta corsara a Mosca contro il CSKA: Messina e suoi sono in forma e si vede.

Quintetto Brescia: Chery, Moss, Crawford, Wilson, Burns

Quintetto Milano: Moraschini, Shields, Micov, Leday, Hines

Milano senza Datome e Delaney, con Roll e Tarczewski seduti. 7-0 Milano in apertura, grazie a una gran difesa. Brescia prova a scuotersi con Burns, lo seguono tre liberi di Chery, con la Leonessa che resta a contatto dei meneghini (7-9 al 5′). Milano accelera, soprattutto con l’intensità nella propria metà campo, calando un 6-0 di parziale che proietta i ragazzi di Messina a +6 (7-13). Brescia ferma il gioco, ma il divario con l’Olimpia non si accorcia, con i viaggianti che controllano il ritmo e si lasciano trascinare da un ottimo Biligha: la batteria di cestisti italiani di Milano dà un contributo molto importante, così come Rodriguez, che entra e mette 5 punti che donano ai suoi la doppia cifra di vantaggio (13-24 al 9′). Leonessa in difficoltà sia a costruire che a convertire buoni tiri, andando alla prima minipausa sotto di 11.

Molto paziente Milano in attacco, trovando sempre l’uomo giusto sull’arco pronto a punire le scelte difensive bresciane. Punter trova la prima tripla di giornata e Milano va a +14. I canestri bresciani arrivano più da forzature di gioco, o da giocate estemporanee, mentre la sicurezza messa sul parquet da Milano è da grande compagine. Brescia comunque resta in scia con le triple di Sacchetti e Kalinoski. Milano risponde con Brooks e Micov, sempre ispirati da un Rodriguez perfetto in regia, poi Shields intercetta Vitali e inchioda la bimane del +16, massimo vantaggio (23-39 al 15′). Coach Buscaglia chiama nuovamente un timeout, ma l’Olimpia è assolutamente in controllo, va a +18, per poi rincalzare fino a +13 (29-42 al 18′): buona risposta qui di Brescia, che con i suoi titolari riesce a tenere meglio testa ai biancorossi. Willis segna un gioco da tre punti, che significa 9-1 di parziale Brescia e -10 (32-42). Leonessa in fiducia, approfitta di diverse leggerezze difensive avversarie e con Crawford torna a -7, con un parziale di 12-1 (o 10-0). Tutto più o meno riaperto, con il parziale che all’intervallo recita 40-47.

Leday apre con un semigancio destro la ripresa. Brescia tiene ancora Milano sotto tiro, mettendola molto sul piano fisico. Mani addosso e giocate “sporche” spessio tollerate dalla terna mandano un po’ fuori giri Milano (47-53 al 23′). Willis poi si prende una tripla frontale senza ritmo nè senso, ma va dentro: -3 ora per Brescia, timeout chiesto da coach Messina. Brescia recupera il pallone al ritorno in campo e trova con Kalinoski la bomba del pareggio (53-53). Milano si sveglia dal torpore col gran canestro in allontanamento di Brooks, ma Brescia impatta nuovamente col giro in lunetta di Burns. Moss trova la tripla del vantaggio per un attimo (58-57), ma dall’altra parte il Chacho Rodriguez si carica i compagni sulle spalle: lo spagnolo segna 8 punti consecutivi riportando di peso Milano sul +5 (58-63 al 27′). Per Rodriguez siamo già a quota 20 punti realizzati. Olimpia in un amen riprende l’inerzia della gara, con un parziale 9-0 ( 58-66). Brescia cerca la rezione ma sbatte contro il talento pazzesco di Rodriguez, oltre che qualche libero di troppo con cui Milano trova punti facili grazie al bonus. La Leonessa ci mette del suo sparando sul ferro tiri fattibili. 65-75 al 30′.

Sacchetti spara la tripla del -7 in apertura di ultima frazione. Rodriguez continua a far correre il proprio tabellino e quello di Milano, che con Leday trova il +11 (70-81 al 33′). La Leonessa sembra mollare, perdendo un paio di palloni pesanti, e crollando sotto i canestri milanesi: quello dalla lunga distanza di Micov vale il +14 Olimpia, una accellerata davvero notevole. Brescia ferma il gioco per provare a parlarci su, ma Brooks manda a bersaglio la tripla del +17, seguito immediatamente da Leday. Gara finita con un super parziale Olimpia, che dal 57-58 si trova ora avanti di 20 (70-90 al 35′). Brescia ormai al tappeto, trova comunque la forza di uscire dal gorgo, di rialzarsi con un break 7-0 ispirato da Moss, uno tra i migliori dei suoi stasera (77-90 al 36′). La Leonessa ha senz’altro il merito di non mollare, di non perdere in maniera roboante come successo all’andata, ma il risultato finale premia gli ospiti: Milano vince 92-99.

Germani Brescia vs Armani Exchange Milano 92-99 (13-24; 40-47; 65-75)

Brescia: Kalinoski 8, Willis 17, Chery 16, Sacchetti 8, Moss 12, Vitali 4, Wilson 0, Crawford 10, Bortolani 2, Burns 15, Bertini n.e., Parrillo n.e. All: Buscaglia

Milano: Leday 14, Punter 5, Moretti 0, Moraschini 2, Rodriguez 29, Biligha 6, Shields 15, Micov 10, Cinciarini 2, Brooks 14, Hines 2, Wojciechowski n.e. All: Messina

MVP Basketinside: Sergio Rodriguez, che con un season high mette i canestri che occorrono per tenere Milano tranquilla nel quarto periodo e non solo. Prova offensivamente senza sbavature del playmaker spagnolo.