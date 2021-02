Milano scappa subito e domina in scioltezza la Fortitudo

Milano ribadisce il proprio dominio tra i confini nazionali, vincendo senza sforzo contro una Fortitudo semplicemente impotente. Il 10-0 iniziale ha subito messo in chiaro le cose, e gli ospiti non hanno avuto alcuna possibilità contro un’Olimpia ingiocabile, trascinata in attacco di Punter e Rodriguez ma nella quale tutti sono stati importanti in virtù di una difesa di squadra che ha subito intimidito i pur volenterosi avversari e ha fatto subito capire loro che non era giornata. Entrambe le suadre non posso certo fare alcun conto su questa gara, ma devono aspettare di affrontare avversari al loro livello.

Quintetto Milano: Punter, Rodriguez, Taczewski, Shields, Datome

Quintetto Fortitudo: Banks, Sounders, Hunt, Fantinelli, Withers

Messina gestisce il ritorno al campionato nazionale facendo riposare Delaney e Hines, con Brooks e LeDay ancora in infermeria. Dopo il minuto di silenzio in memoria di Consolini, le difese partono benissimo su entrambi i lati del campo, ed è solo la verve di un Rodriguez già in palla a dare il primo mini strappo (5-0). La Fortitudo attacca con logica e raziocinio, ma ci vuole un po’ di imprevedibilità in più per impensierire una difesa come quella di Milano. L’ulteriore problema per gli ospiti è che, invece di cercare idee nuove, cercano di giocare più velocemente con quelle che hanno già tentato, così finiscono per combinare ancora più danni, e arriva comodo il 10-0 interno, con Punter che si prende la scena dopo Rodriguez. Anche quando ha dei mismatch teoricamente favorevoli (Saunders contro Tarczewski fronte a canestro), la F fa una gran fatica ed è solo la malizia di Hunt a sbloccare gli ospiti dallo zero sul tabellone. I padroni di casa hanno sempre il pallino in mano e arrivano a metà quarto sul 17-4, con Rodriguez e Punter che continuano a creare e concludere. Il tema tattico è il medesimo: Bologna è troppo prevedibile, mentre Milano va a un ritmo tale da impedire alla difesa di contestare efficacemente i tiri avversari. Banks, in particolare, non ha davvero la minima idea di cosa fare, mentre Punter segna con regolarità impressionante. Il vantaggio interno si dilata sempre più fino al 25-8, e solo due errori gratuiti di Biligha evitano una punizione ancor più pesante. Messina mette in campo Wojciechowski, e Milano allunga ulteriormente fino al 30-11 di fine primo quarto.

Milano se la prende comoda all’inizio del secondo quarto e, dopo un inizio senza scosse, concede uno 0-6 alla Fortitudo per il 37-22, con Baldasso autore di diverse belle giocate. I padroni di casa, però, non sono in vena di rischiare niente, e, da qui in poi, quando sbagliano in attacco, chiudono ogni spazio in difesa, così gli avversari non possono più nemmeno pensare di avvicinarsi ulteriormente. Ovviamente non è che poi quando l’Olimpia difende con meno intensità, la Fortitudo segni sempre, così il divario continua ad aumentare, anche se con meno velocità rispetto al primo quarto. Si arriva al 52-29 a 2’30” dall’intervallo lungo, poi inizia ufficialmente il garbage time. Si va negli spogliatoi sul 59-33.

Milano inizia la ripresa con lo scopo principale di non subire infortuni, così evita il più possibile i contatti in attacco e anche in difesa lascia un po’ più di spazio. Il parziale dei primi minuti è di 2-8 e nemmeno un perfezionista come Messina mostra di prendersela, anche se poi sul 2-10 è costretto a chiamare time out. C’è bisogno di un po’ di contributo dalle seconde linee per non spremere troppo i giocatori chiave, e Moraschini risponde con una tripla, così, anche se dall’altra parte gli ospiti ora segnano con più continuità, basta che poi ancora Punter e Roll imitino il Morasca per mantenere un divario a prova di rimonta. A 3’30” dal termine del quarto il punteggio è di 73-47, con Roll sugli scudi, e qui Bologna sembra arrendersi definitivamente, così ci pensa Micov a provocare un nuovo allungo. Il quarto termina sull’82-54.

L’ultimo quarto scorre via senza sussulti, ormai la Fortitudo ha capito che non c’è speranza e Milano può risparmiare un po’ di fiato in vista del doppio turno di EuroLega. Finisce 98-72

A|X ARMANI EXCHANGE OLIMPIA MILANO – FORTITUDO LAVOROPIÙ BOLOGNA 98-72

TABELLINO MILANO: Punter 25, MorettI 6, Micov 14, Moraschini 3, Roll 16, Rodriguez 11, Tarczewski 4, Biligha 4, Cinciarini 3, Shields 4, Datome 3, Wojciechowski 5

TABELLINO FORTITUDO: Banks 13, Aradori 7, Saunders 10, Manna, Hunt 17, Pavani, Fantinelli 4, Baldasso 9, Cusin 2, Withers 5, Totè 5

PARZIALI: 30-11, 29-22, 23-21, 16-18

PROGRESSIVI: 30-11, 59-33, 82-54, 98-72

BASKETINSIDE MVP: Kevin Punter