Milano torna a vincere: Virtus Bologna sconfitta in volata

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO – VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA : 82 – 80

MEDIOLANUM FORUM 10/12/2023 17:30

L’EA7 Emporio Armani Milano conquista il big match dell’11ª giornata della Serie A UnipolSai 2023/24 contro la Virtus Segafredo Bologna. Avvio di partita equilibrato, con Melli a firmare il primo canestro del match assistito da uno Shields cinico anche dall’arco mentre i bianconeri trovano Cacok sia in transizione che da assistman che per Cordinier (5-5). Successivamente, Belinelli e Hackett puniscono l’Olimpia in transizione con le loro triple, Lo e Voigtmann comunque tengono sul pezzo Milano con i loro canestri in avvicinamento e Shields dal palleggio mostra il suo talento con la bomba del 12-13 contro Cordinier. Dopo un botta e risposta tra Hackett e Lo in transizione, Belinelli e Polonara realizzano la coppia di triple che regala il primo allungo ai bianconeri (14-21). Milano però non perde la Trebisonda e Hall e Bortolani capitalizzano in penetrazione le ottime azioni meneghine, Belinelli insacca un altro tiro in uscita dai blocchi e poi Flaccadori dall’arco chiude il quarto riavvicinano le distanze sul 21-23. La Virtus non permette tuttavia il sorpasso avversario, dato che Smith e Dunston dalla media distanza puniscono i biancorossi e poi proprio il centro ex Varese schiaccia i punti che ribattono all’uscita dai blocchi di Bortolani per il 24-29. A seguito del post di Abass del +7 bianconero, Hall realizza dalla media, Flaccadori combina con Melli completando il riaggancio EA7 Emporio Armani sul 31-31. Dunston e Abass da lontano non permettono il sorpasso agli avversari ma Voigtmann, pescato da Melli dalla distanza e regalando al capitano il layup in contropiede del 37-36, non fa perdere equilibrio alla sfida, prima che Flaccadori rimetta avanti l’Olimpia dall’arco. Il georgiano, in seguito, piazza un importante gioco da tre punti ma Melli si scatena con liberi, tripla e poderosa schiacciata al ferro che tengono dietro Cordinier e compagni (45-42). Al termine del tempo, Shengelia realizza dalla lunetta ma un recupero di Flaccadori e un fallo tecnico fischiato a coach Banchi tengono l’Olimpia avanti 48-44 dopo 20’ di partita.

Avvio di ripresa scoppiettante, con Voigtmann e Lo a mandare a bersaglio delle triple e Shengelia a realizzare da sotto per scuotere una Segafredo che però non riesce a rispondere a uno scatenato Lo (56-46). Con i liberi di Dunston e una rubata di Cordinier, Bologna ritrova un minimo di ritmo, Hall e Ricci però sono letali in transizione e Hackett da rimessa riesce ad appoggiare solo il 60-52. Il solo Belinelli non permette ai felsinei di riaccorciare le distanze, dato che Ricci in post, lo scatenato Lo dalla distanza e con un super recupero fanno volare l’Olimpia sul 67-55. Due fulminati triple di Belinelli rimettono però in un attimo la Virtus in scia, un’affondata di Lundberg e un gran contropiede di Shengelia sigillano un break di 0-10 che riporta l’equilibrio quasi totale nel match (67-65 dopo 30’).

L’importante parziale bianconero prosegue fino allo 0-15 grazie ad un’altra incursione di Lundberg e ad una bomba di Smith, prima che Lo regali a Voigtmann l’appoggio del 69-70 che sblocca Milano. La partita sale poi ulteriormente di colpi, con Smith che mette un possesso pieno tra le due squadre, Shields che pareggia i conti mandando a bersaglio una super tripla e poi Voigtmann pesca Ricci per il nuovo vantaggio Olimpia (74-72 a poco più di 5’ dal termine). A seguito di un tap-in di Cordinier in schiacciata, Shields realizza un jumper e converte il libero del +3 per fallo tecnico fischiato a Belinelli ma Shengelia dal post-basso firma il 77-76. Entrando nelle fasi calde della sfida, Hall piazza un cruciale jumper dalla media distanza, Dunston dalla lunetta fa solo 1 su 2 e poi Shengelia capitalizza da un errore di Flaccadori per appoggiare il tap-in del 79-79 a 43” dalla fine. Tocca poi a Shields cercare di ribattere ma sbaglia un tiro dalla media, Melli però con un tap-in guadagna e segna il libero del +1; Lundberg fallisce in seguito un layup rovesciato, Shields allora subisce fallo intenzionale e dalla lunetta non trema (82-79 a 6” dal termine). Successivamente, Hackett viene mandato alla linea della carità, segna il primo, sbaglia il secondo ma la Virtus non riesce più a tirare. Finisce 82-80.

area comunicazione LBA