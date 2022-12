Milano vince comodamente su una Varese troppo inferiore

Nessuna problema per Milano nel giorno di Santo Stefano contro una Varese che non può nulla fin dall’inizio della partita. Troppa la superiorità milanese perché potesse esserci un minimo di competizione, soprattutto nel gioco sotto canestro. I padroni di casa hanno potuto sempre prendersi dei tiri di ottima qualità perché la difesa ospite non riusciva a contestare nulla, infatti, quando la palla andava nel pitturato, se c’era un raddoppio gli esterni erano liberissimi, e se non c’era, l’attaccante di turno aveva gioco facile in 1 contro 1. La situazione è stata chiara fin da subito e Varese si è praticamente consegnata senza poter opporre resistenza.

Quintetto Milano: Davies. Luwawu-Cabarrot, Melli, Baron, Hall

Quintetto Varese: Ross, Woldetensae, Brown, Caruso, Johnson

Milano inizia la gara cercando, da un lato, di leggere la difesa avversaria per trovare le migliori situazioni, e dall’altro di sfruttare la superiorità sotto canestro, non solo coi lunghi, ma anche coi piccoli che vanno in post basso. Varese, dal canto suo, è spesso costretta a tiri a bassa percentuale, ma alcuni di essi entrano e tengono vivi gli ospiti, che devono affrontare un 10-3 per Milano ma non perdono ulteriore contatto. Alla lunga, però, c’è troppa differenza proprio nella qualità dei tiri che si prendono le due squadre, così i padroni di casa allungano sul 20-11 a metà frazione. Una tripla di Baron, più che mai caldo dopo l’eroica partita di EuroLega di pochi giorni fa, dà la prima doppia cifra di vantaggio ai suoi sul 23-11 e, in generale, se la difesa di Varese non dovesse riuscire a contestare meglio i tiri, Milano è destinata a un punteggio in tripla cifra. Gli ospiti fanno un po’ come spesso si è visto fare ai padroni di casa in Europa, ovvero ricorrono troppo ai tiri da fuori, che magari possono entrare episodicamente, ma non possono essere la risposta nell’arco dei 40 minuti. Arriva, infatti, un contro parziale di 0-6 per il 23-17, ma Milano ha sempre in mano il controllo della situazione, sempre grazie all’evidente superiorità sotto canestro, con punti, rimbalzi offensivi e falli subiti che arrivano in continuazione. La conseguenza è un nuovo contro parziale, stavolta interno, di 11-2 per il 34-19, e il quarto si chiude sul 36-21. La storia del quarto giocato da Milano è raccontata da questi 36 punti segnati, dai 4 rimbalzi offensivi, dai 6 falli subiti, dalle 3 stoppate, dagli 11 assist e dal 62-14 di valutazione statistica.

Gli ospiti cercano di alzare i ritmi per provare a mescolare un po’ le carte dal punto di vista tattico, ma, almeno inizialmente, cambia poco, e il solo Caruso è in grado di farsi valere. Gli ospiti iniziano anche ad avere problemi di falli e dopo 3’ di gioco arriva il primo ventello di vantaggio sul 44-23. Fisiologicamente, Milano si rilassa e una molto le seconde linee, ma Varese non riesce ad approfittarne pienamente, e il divario tra le due squadre balla sempre attorno ai 20 punti. Varese non prova più niente di diverso, Milano ovviamente non ha interesse a forzare, così la gara si trascina stancamente. Il punteggio all’intervallo lungo è di 57-32.

Olimpia Milano flickr

La ripresa inizia sulla stessa falsariga, e l’unico evento con un minimo di rilevanza è l’uscita di scena di Luwawu-Cabarrot per somma di tecnico e antisportivo. Verso la metà del quarto, Milano si rilassa un po’ troppo concedendo uno 0-8, ma il vantaggio è sempre ampio sul 64-47. Varese è comunque costretta a forzare, e giocando così non si può segnare sempre; di conseguenza, anche se l’attacco di casa continua a sonnecchiare, non si vede alcuna possibilità per gli ospiti. Negli ultimi minuti del quarto, Varese sembra aver già esaurito la poca spinta che aveva provato a dare, e la frazione si chiude sull’82-60.

Messina cerca di sfruttare l’ultimo quarto per fare esperimenti tipo Davies da 4 o Alviti in campo (visto quanto gioca ultimamente, il suo impiego è, in pratica, una situazione sperimentale). Il divario tra le due squadre non cambia e l’intensità in campo è ai minimi termini. Negli ultimi minuti, Milano smette di giocare e Varese recupera un po’ di punti fino al punteggio finale di 96-84.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO – OPENJOBMETIS VARESE 96-84

TABELLINO MILANO: Davies 20, Luwawu-Cabarrot 12, Mitrou-Long 13, Tonut, Melli 11, Baron 11, Ricci 5, Biligha 2, Hall 11, Baldasso 3, Alviti 1, Hines 10

TABELLINO VARESE: Ross 21, Woldetensae 8, De Nicolao 5, Zhao, Librizzi, Virginio 2, Ferrero 8, Brown 9, Caruso 19, Owens ne, Caruso 19

PARZIALI: 36-21, 21-11, 25-28, 14-24

PROGRESSIVI: 36-21, 57-32, 82-60, 96-84

BASKETINSIDFE MVP: Brandon Davies