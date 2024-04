Milano vince il big match contro Brescia

Nel derby lombardo tra la Germani Brescia e l’EA7 Emporio Armani Milano, sono i padroni di casa ad uscire vittoriosi dopo 40’ di battaglia.

Il primo canestro del derby lombardo tra Milano e Brescia, viene realizzato da Miro Bilan che porta così subito in vantaggio la Germani, ma l’Olimpia è lesta a rispondere con la tripla di Melli (3 a 2 il punteggio dopo i primi 60’’). Capitan Della Valle riporta avanti i suoi dalla lunetta, ma ecco arrivare il parziale di 9-0 per Milano, grazie alle triple di Caruso e Melli e ai 3 liberi di Napier, che permette ai padroni di casa di volare sul +8 (12 a 4 il punteggio), costringendo Coach Magro al timeout. Della Valle prova a tenere a contatto Brescia, ma Milano è ancora letale dall’arco con Shield volando sul +9 (15 a 6 il punteggio al 4’). La Germani prova ad accorciare la distanza rientrando sul -6 con Gabriel e Cournooh, ma la tripla di Tonut riporta subito a 9 le lunghezze di vantaggio per Milano. Brescia prova a darsi la scossa trovando un parziale di 2-6 grazie a Massinburg, Bilan e Della Valle che permette alla Germani di accorciare sul -5 (20 a 15 il punteggio), ma Milano punisce ancora dall’arco tornando sul +8 con la tripla di Ricci. Bilan fa 2 su 2 dalla lunetta e il successivo canestro di Akele riporta Brescia sul -4 con meno di 60’’ da giocare. Hall segna dalla lunetta, Bilan risponde con la stessa moneta e la tripla allo scadere di Flaccadori fissa il punteggio sul 28-21 al termine della prima frazione di gioco.

Il secondo quarto si apre con la tripla di Massinburg, ma Milano continua a trovare il fondo della retina dall’arco e la tripla di Hall mantiene a distanza la Germani. Divario che resta pressoché invariato fino al 13’ quando Massinburg dalla lunetta fa 3 su 3, accorciando nuovamente sul -4, Napier risponde dalla lunetta riportando sul +6 Milano, ma ecco il miniparziale di 0-4 per Brescia che vale il -2 (35 a 33 il punteggio al 14’), costringendo così questa volta Coach Messina al timeout. Al rientro in campo Milano trova due punti in contropiede con Valentine, ma la tripla di Cournooh vale il -1 (37 a 36 il punteggio al 16’). Voigtmann e Ricci danno nuovamente un po’ di respiro a Milano tornando sul +5, ma il canestro da sotto di Bilan a 120’’ dal termine del primo tempo vale il nuovo -3 per Brescia (41 a 38 il punteggio al 18’). Il canestro quasi allo scadere Della Valle porta la Germani sul -1 al termine del primo tempo di gioco (41 a 40 il punteggio).

Il canestro in apertura di terzo quarto di Gabriel ridona a Brescia il comando della partita, ma l’Olimpia è lesta a rispondere con Caruso e Shields. Napier si infiamma realizzando ben 3 triple, ma per la Germani ci sono Petrucelli e Burnell a rispondere colpo su colpo tenendo così la Germani sul -4 (54 a 50 il punteggio al 25’). Milano prova a scappare col il canestro di Tonut, ma prima Bilan accorcia le distanze, poi Gabriel e Massinburg piazzano due importantissime triple che riportano la Germani sul +1 (58 a 59 il punteggio al 28’), costringendo Coach Messina al timeout. Milano rientra in campo con un’altra faccia, trovando un parziale di 6-0 grazie ai 4 punti in fila di Hall e il canestro di Shields che riportano sul +5 i padroni di casa quando restano 30’’ da giocare (64 a 59 il punteggio). Il canestro di Massinburg fissa il punteggio sul 64-61 al termine della terza frazione di gioco.

Inizio di quarto quarto in cui a farla da padrona solo le difese con Hines e Bilan gli unici a trovare il fondo della retina mantenendo a 3 punti il divario tra le due squadre (66 a 63 il punteggio). A sbloccare finalmente il punteggio sono Melli con un canestro in penetrazione e Shields con la tripla che portano i padroni di casa sul +8 (71 a 63 il punteggio al 35’). Bilan accorcia le distanze dalla lunetta, ma il canestro di Shields e il 3 su 3 ai liberi di Napier permettono a Milano di scappare sul +11 (76 a 65 il punteggio al 36). La Germani non vuole però saperne di mollare e trova due triple, la prima con Petrucelli, e la seconda con Della Valle, che valgono il -5 (76 a 71 il punteggio al 37’). Nel momento migliore per Brescia, Melli trova la tripla che spezza la partita, riportando Milano sul +8 e costringendo Coach Magro al timeout quando restano 104’’ da giocare. La Germani non trova il fondo della retina ed un altro canestro ancora di Melli porta in doppia cifra il vantaggio di Milano. La Germani prova a riaprirla con un parziale di 0-6 grazie anche al tecnico fischiato a Shields, rientrando anche sul -4 (81 a 77 il punteggio), ma Napier non trema dalla lunetta e fissa il punteggio finale sull’83 a 77.

TABELLINO

EA7 Emporio Armani Milano-Germani Brescia 83-77

(28-21, 41-40, 64-61)

OLIMPIA MILANO: Bortolani, Tonut 5, Melli 13, Napier 19, Ricci 5, Flaccadori 5, Hall 9, Caruso 5, Shields 16, Hines 2, Valentine 2, Voigtmann 2. All. Messina

GERMANI BRESCIA: Christon, Gabriel 12, Bilan 20, Burnell 4, Massinburg 13, Tanfoglio, Della Valle 12, Petrucelli 8, Cobbins, Cournooh 6, Akele 2, Porto. All. Magro

