Moore e Ogbeide stendono la Vanoli Cremona, Pistoia vola alle Final Eight

La Vanoli Cremona non riesce a espugnare il PalaCarrara di Pistoia. Sono infatti i padroni di casa ad avere la meglio con il punteggio di 64-60, al termine di una partita equilibrata che ha visto i biancoblù cedere solo nei minuti finali.

LA CRONACA – Il primo quarto procede in equilibrio con Cremona che si appoggia a Golden (12 punti con 6/6 dal campo) e Pistoia che risponde con Ogbeide e Moore per il 14-17 della prima sirena. Nel secondo quarto è l’Estra ad accelerare sino al 32-25 ma Cremona risponde con Denegri che segna due triple e il libero aggiuntivo (32-32). All’intervallo lungo è 34-32. La ripresa inizia con cinque punti di McCullough, poi Pecchia in appoggio regala il 36-41 ai suoi. Risponde Hawkins e al 25’ Pistoia è di nuovo avanti (42-41). Denegri e Lacey riportano di nuovo avanti Cremona (42-47) e al 30’ è 47-52. Moore con quattro punti riavvicina immediatamente Pistoia, Lacey prova a rispondere per il 51-54, Wheatle però impatta con una tripla. Si sbaglia molto da entrambe le parti e sono due liberi di Moore a muovere il punteggio. Pecchia fa uno su due dalla lunetta. Willis è più freddo e la schiacciata di Ogbeide da cinque punti di vantaggio all’Estra a due dal termine (60-55). Cremona non riesce più a rientrare e la tripla di Lacey serve solo a fissare il punteggio sul 64-60 finale.

I PROTAGONISTI – La Vanoli manda tre uomini oltre i dieci punti. Lacey ne mette 13 mentre Denegri e Golden 12 con quest’ultimo che mette a referto una doppia doppia grazie agli 11 rimbalzi catturati. Pistoia ha 20 punti da Moore, 12 con 13 rimbalzi da Ogbeide e 10 da Hawkins.

IL DATO – Cremona tira con il 48.6% (17/35) da due e il 17.2% (5/29) da tre. Pistoia tira con il 48.4% (15/31) da due e il 26.9% (7/26) da tre. Ai liberi Cremona tira con il 78.6% (11/14), l’Estra con il 76.5% (13/17). A rimbalzo finisce 40 a 35 per la Vanoli. Gli assist sono 15 per Cremona e 14 per Pistoia, il saldo palle perse/palle recuperate è 12/7 per i biancoblù e 11/4 per i padroni di casa.



Ufficio Stampa

Guerino Vanoli Basket