Moore e Varnado guidano Pistoia nel successo esterno a Cremona

Cremona spara a salve da tre punti (3/30) mentre Moore e Varnado guidano l’attacco di Pistoia con leadership e precisione. La Vanoli appare stanca e infatti ogni tentativo di rimonta si spegne sul più bello, i toscani invece guidati dai suoi americani trovano sempre le forze per tornare sulla doppia cifra di vantaggio e dare la mazzata decisiva nel finale.

Quintetti:

Pistoia: Willis, Varnado, Saccagi, Ogbeide, Moore

Vanoli: Golden, McCullough, Pecchia, Denegri, Adrian

1° Quarto:

Polveri bagnate per la Vanoli con Pistoia che mette la testa avanti grazie a un Varnado immarcabile. L’uscita dal campo del lungo della Estra coincide con la riscossa di Cremona. I canestri di Zanotti valgono il pareggio mentre nel finale Willis fa 1/2 ai liberi e così Pistoia chiude la prima frazione sul 18-17.

2° Quarto:

Pistoia caldissima dal campo prima con Varnado poi con due triple fulminee di Moore che valgono il +9 degli ospiti. Ogbeide con 5 punti spinge gli ospiti fino al massimo vantaggio sul +14. La reazione della Vanoli arriva ma è timida, con Denegri e Pecchia che muovono il tabellino ma solo dalla lunetta. I tanti errori della lunga distanza della Vanoli mantengono Pistoia in vantaggio, con la prima metà di gara che si chiude sul 39-28 per i toscani.

3° Quarto:

Reazione della Vanoli con Pecchia e Denegri ma ancora una volta gli errori dalla lunga distanza non permettono ai locali di chiudere il gap. Pistoia non si pregare due volte e così con Moore trova i lampi che valgono il nuovo +12 al quinto minuto. Cremona come sempre risorge dalle proprie ceneri, questa volta con 5 punti di Adrian e torna fino al -6. Ancora una volta errori dalla lunga distanza più un tecnico alla panchina permettono a Pistoia di tornare in partita. Il canestro finale di Zegarowski fissa il 56-47 per Pistoia

4° Quarto:

Moore apre le danze con una tripla, Cremona reagisce con Lacey ma sempre Moore e Wheatle dalla distanza riportano Pistoia sulla doppia cifra di vantaggio a 6 minuti dal termine. Cremona ha il fiatone e commette errori di ogni genere. Dopo tanti minuti di stop causa problemi ai tabelloni, Denegri e McCullough infilano 6 punti fulminei che riaprono il match. Due triple di Denegri sputate dal ferro permettono a Pistoia di chiudere i conti dalla lunetta con i soliti Moore e Varnado. Finisce 74-67 per Pistoia.

Vanoli Cremona 67-74 Estra Pistoia

Vanoli Cremona: Eboua 4, Adrian 10, Zegarowski 6, Pecchia 8, Denegri 14, Lacey 6, Piccoli, McCullough 10, Golden 4, Zanotti 4. All. Cavina

Estra Pistoia: Willis 10, Della Rosa 1, Moore 22, Metsia ne, Saccagi, Del Chiaro, Varnado 19, Wheatle 10, Hawkins, Ogbeide 12. All. Brienza