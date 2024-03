Moore fa impazzire Pistoia, colpo grosso a Napoli

Una stagione che ha del clamoroso per l’Estra Pistoia viene certificata dal blitz del PalaBarbuto contro la GeVi Napoli dopo un tempo supplementare che, nella 23° giornata di LBA, vede i biancorossi vincere per 93-95 con un tiro andato a bersaglio ad un decimo dalla fine di Charlie Moore che vuol dire salvezza conquistata con ben sette giornate di anticipo. Non solo: una vittoria che proietta in tutto e per tutto l’Estra Pistoia nella lotta per i playoff visto che c’è da mettere in archivio anche il 2-0 nello scontro diretto contro la squadra campana. Match davvero entusiasmante: 23 punti per l’uomo del tiro decisivo, ovvero Charlie Moore, anche se il top-scorer è stato Payton Willis con 24 punti. Adesso una settimana di lavoro intenso per tornare nella bolgia del PalaCarrara per l’anticipo di sabato prossimo contro la Nutribullet Treviso.

PRIMO TEMPO Coach Brienza tiene Saccaggi in quintetto come nelle ultime uscite e la partita si dimostra equilibrata fin dalle prime battute: subito botta e risposta nel pitturato fra Owens e Ogbeide che si scambiano schiacciate e tiri in avvicinamento (5-4 al 3′) ed al 5′ Varnado timbra il primo sorpasso sull’8-10 con l’aggiunta di Willis per l’8-0 di parziale (8-12 biancorosso). Da lì in avanti ci sono solo canestri nel pitturato chiusi dall’appoggio di Del Chiaro per il 18-21 del 10′.

Il secondo quarto si apre con 4 liberi in fila per Napoli che torna avanti e, dopo il nuovo pareggio a quota 27 di un ispirato Ogbeide, inizia a colpire dall’arco dei 6,75 metri. Parziale di 12-2 dei padroni di casa con quattro triple di Brown, Zubcic ed Ennis che fanno male all’Estra (38-29 al 17′). Coach Brienza ci vuole parlare su, anche perché deve gestire i 3 falli di Del Chiaro e, dopo il 41-31 al 18′, Pistoia si rimette in carreggiata con Willis e Moore per il 41-38 dell’intervallo lungo.

SECONDO TEMPO L’Estra è ben dentro il match anche dopo il rientro dagli spogliatoi visto che Varnado torna subito a segnare da 3 (41-43 al 21′) e dopo il 45 pari firmato da Ogbeide arriva un fallo tecnico fischiato a Zubcic per proteste che apre il break dell’Estra con Moore e Willis (45-53 al 25′). Basta un time-out di coach Milicic, però, per rimettere in sesto Napoli che con un parziale di 11-0 in 3′ ritorna avanti (56-53): il break viene chiuso da un buon canestro in avvicinamento di Hawkins (tornato in campo senza la maschera) e, dopo un tecnico a testa per Pullen e Moore, si arriva al 61-59 del 30′.

L’ultimo periodo si apre con il 6-0 in salsa pistoiese con le bombe di Wheatle e Varnado, sospinti anche da Moore per il 62-67 che porta Napoli al time out. L’Estra ci crede davvero e prova a scavare un nuovo solco con Willis (66-73 al 34′ dopo tanti errori al tiro da fuori dei padroni di casa) ma i padroni di casa non mollano la presa e tornano in parità coi liberi di Zubcic a quota 75. Willis e Ogbeide segnano i canestri dal campo che tengono Pistoia in avanti a 30″ dalla fine ma un fischio dubbio su Pullen certifica la parità che non si schioda nemmeno con il tiro sulla sirena di Payton Willis che non va e si entra nell’overtime.

Nonostante la stanchezza, ed il 5° fallo di Ogbeide, l’Estra non molla la presa e nel supplementare è un continuo sorpasso e contro-sorpasso: Napoli prova ad allungare con Pullen (86-82) ma cinque punti in fila di Willis rimettono tutto in sesto (86-87 al 33’30”). Qualche errore dalla lunetta da ambo le parti, poi diventa una sfida fra Moore ed Ennis con Varnado che, a 20″ dalla fine, mette i liberi del nuovo sorpasso. Serve, però, l’ultimo possesso con la penetrazione

IL TABELLINO DI GEVI NAPOLI – ESTRA PISTOIA

PARZIALI (18-21, 41-38, 61-59)

GEVI NA: Pullen 22, Zubcic 9, Ennis 15, De Nicolao, Sinagra ne, Owens 20, Brown 12, Sokolowski 15, Lever, Bamba ne, Mabor Dut, Ebeling. All.: Milicic

ESTRA PT: Willis 24, Della Rosa, Moore 23, Stoch ne, Saccaggi, Del Chiaro 2, Varnado 18, Wheatle 10, Hawkins 4, Ogbeide 14. All.: Brienza

ARBITRI: Begnis, Nicolini, Paglialunga

NOTE: Usciti per cinque falli: De Nicolao (N), Ogbeide (P). Fallo tecnico: Zubcic (N) al 23′, Pullen (N) al 29′, Moore (P) al 29′, Brown (N) al 42′.

