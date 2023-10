Moretti trascina Varese, Pistoia cade nel finale

Tanta amarezza in casa Estra Pistoia per come finisce la prima giornata di LBA: nel posticipo di Masnago, la squadra di coach Nicola Brienza domina il campo per più di tre quarti, mette in difficoltà una squadra sulla carta superiore ma, nel finale, non trova le energie giuste per gestire un vantaggio importante e deve alzare bandiera bianca per 83-82. Grande rammarico perché i primi due punti del ritorno in Serie A erano davvero ad un passo: mattatore, nel rush conclusivo, l’ex Davide Moretti, per Estra top scorer Charlie Moore con 17 punti. E adesso tutti pronti per il debutto al PalaCarrara di domenica alle ore 17 contro Dolomiti Energia Trentino.

PRIMO TEMPO L’attesa è altissima per questo debutto, soprattutto in un tempio del basket italiano come Masnago. Il primo canestro della stagione è di Hawkins in appoggio, poi i padroni di casa iniziano subito a farsi sentire da fuori e nel pitturato con Brown e Hanlan (13-5) che scavano il primo solco. Estra, però, rimane sul pezzo, lavora ai fianchi gli avversari e inizia a colpire da fuori con Moore e Hawkins: il play biancorosso segna 9 punti in 2’ e firma il sorpasso (18-19). Da lì si prosegue in equilibrio fino alla fine del quarto chiuso 27-26 col canestro di un buon Del Chiaro.

Ed è “Angelone” a suonare la carica in apertura di secondo quarto col parziale pistoiese timbrato dagli italiani della promozione che apre il match: due triple del capitano più Wheatle per il 12-0 di Estra che vale il 27-38. Varese si innervosisce col terzo fallo di Davide Moretti ed il tecnico ad Hanlan: arriva anche il primo timbro di Basile con Brown che riavvicina i suoi (36-40) prima di un altro break pistoiese che anticipa l’intervallo lungo sul 44-49.

SECONDO TEMPO La sosta non sembra placare la verve di Estra con Moore che, finalmente, riesce ad innescare Ogbeide che segna ben nove punti nel periodo che, con la tripla di Willis in mezzo, fanno il nuovo massimo vantaggio sul 46-60. Varese è imbrigliata dall’ottima difesa pistoiese che concede poco se non un po’ di spettacolo per Cauley-Stein che spesso vola sopra il ferro. Estra, però, riesce a tenere sempre un buon margine sospinta anche dalle penetrazioni di un bravissimo Saccaggi ed il tiro dalla media ancora di Willis chiude il terzo periodo sul 62-73 pistoiese avanti anche nella lotta nel pitturato (7 rimbalzi per Ogbeide).

L’Estra Pistoia entra nell’ultimo quarto col buon appoggio di Basile da sotto ma Varese, seppur in mezzo agli errori da entrambe le parti, si rianima con Brown e rientra in partita con la tripla dall’angolo di Hanlan al 34’ (70-75). I padroni di casa si avvicinano ancora di più con Moretti e, dopo uno 0/2 dalla lunetta, è Ogbeide a sbloccare l’attacco pistoiese (72-77 al 36’). E’ l’ex del match a caricarsi i lombardi sulle spalle ma una tripla siderale di Willis ricaccia indietro l’urlo varesino (75-80). Si va al rush finale con l’Estra che sbaglia troppi tiri liberi che diventano la condanna: arriva un solo punto a testa da Ogbeide e Moore mentre l’uomo della partita è Moretti che chiude in grande spolvero per l’83-82 conclusivo dopo che i due tiri quasi sulla sirena di Pistoia si fermano sul ferro.

IL TABELLINO DI OPENJOBMETIS – ESTRA 83-82

PARZIALI (27-26, 44-49, 62-73)

OPENJOBMETIS: Shahid 1, Cauley-Stein 19, Ulaneo, Woldetensae 6, Moretti 16, Librizzi, Virginio, Hanlan 16, McDermott 9, Brown 16, Bottelli. All.: Bialaszewski

ESTRA: Willis 14, Della Rosa 6, Moore 17, Farinon, Saccaggi 6, Del Chiaro 6, Basile 4, Wheatle 6, Hawkins 9, Ogbeide 14. All.: Brienza

ARBITRI: Attard (Siracusa), Bettini (Bologna), Pepponi (Perugia)

NOTE: Usciti per cinque falli: . Fallo tecnico: Hanlan (V) al 16’20”. Fallo antisportivo: Moore (P) al 24’.

UFF.STAMPA PISTOIA BASKET