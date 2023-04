Napoli fa l’impresa e crede ancora nella salvezza: Tortona al tappeto

GENERAZIONE VINCENTE NAPOLI – BERTRAM YACHTS TORTONA 82-69

PARZIALI: 16-24; 35-33; 62-53

Bertram ancora senza Harper e quintetto con Christon, Candi, Macura, Daum e Severini; Napoli risponde con Michineau, Howard, Uglietti, Wimbush e Williams.

Avvio freddo di Napoli contro la zona ospite, specie con Howard e Williams. Dall’altra parte un basket semplice, pulito e corale che affonda nelle lacune in difesa e a rimbalzo offensivo. Cain il primo ad approfittarne per il 4-0 di apertura, Wimbush è l’unico che con la sua energia prova a scuotere il torpore offensivo della Gevi, Christon e Severini finalizzano situazioni costruite a tavolino, una prima reazione arriva con Michineau e Candi per tornare sotto dopo il +5 in 2+1 griffato Candi (10-11). Il semigancio di Williams tiene Napoli a contatto ma il solito Cain e cinque punti di Macura regalano il +6 (12-18), margine che tocca anche le sette lunghezze con Radosevic e Christon ,sempre a rimbalzo offensivo. Pancotto getta Zerini nella mischia per gli ultimi 90”, in cui sponda Gevi è dittatura del palleggio, arresto e tiro, mentre è Daum dall’altra parte a piazzare dal pick and roll l’ennesimo canestro facile per il +8 Tortona, al 10′ punteggio sul 24-16 Bertram.

Secondo quarto che sembra confermare l’inerzia ospite, dopo il +10 di Filloy chiudendosi a riccio. Ma la Bertram non fa i conti con un Elijah Stewart extra-lusso, mattatore assoluto nel 12-0 che spedisce Napoli addirittura in vantaggio a 5’44” dall’intervallo (28-26). Merito anche della difesa, con i tagliafuori di Zerini e Williams che annullano i secondi possessi, ma anche con le frequenti forzature di Tortona dall’arco. Sorprende a questo punto il doppio cambio di Pancotto (Wimbush e Michineau per Howard e Williams) in un quintetto che aveva trovato il suo assetto, menre Ramondino trae benefici da Christon e Cain per Tavernelli e Filloy. Infatti il n.0 di Tortona sblocca i suoi e punisce la difesa di burro di Michineau, mentre Napoli tiene il punto solo su transizione (Stewart) e con redivivo Howard dall’arco. La Gevi comunque c’è ed è avanti al giro di boa sul 35-33.

In avvio di ripresa Tortona è solo da tre, Napoli forza con Haward e Michineau ma poi a prendersi la scena è un Williams scatenato. Severini e Cain non contengono il pivottone della Gevi, fondamentale nel break che regala a Napoli il +5 (41-36), PalaBarbuto che cade dopo il 2+1 di Michineau che almeno in attacco si sblocca. Ramondino allora toglie Severini per Daum, si rivedono Christon e Macura ma un altro boato arriva con il 3+1 di Howard del 50-40, idem dopo il 2-1 di Stewart infine con il 2+1 di Zerini che valgono un meritato+11 Napoli a 2’58” dall’ultima pausa. Tortona sembra in balìa delle strettissime maglie difensive della Gevi, che trasforma il break in fuga vera con la bomba di Wimbush, la Bertram però non ci sta e con un cinico 7-0 targato Filloy, Christon e Severini si rimette in carreggiata, nonostante il bel lay-up di Michineau a chiusura del terzo quarto, punteggio 62-53 Napoli.

Ultimo quarto che si apre con un Michineau ancora brillante anche se con soluzioni in proprio, Tortona è sempre in scia con Radosevic e Christon ma dopo 3′ Napoli conferma il +9 (66-57). Unico neo per la Gevi i tre falli di squadra, dembra valere niente dopo un’altra scarica di Williams in semigancio e Michineau che appoggia al primo ferro con la virata. Così a 5’51”dalla fine è +13 Napoli (70-57),un’ingenuità di Stewart (al quarto fallo) porta Filloy a un viaggio da tre su tre in lunetta, Macura viene assistito dalla tabella ma Uglietti col jumper in angolo conferma la doppia cifra, quindi si torna a +12 con Williams. 3’17” sul cronometro, il bonus Gevi col quarto di Michineau regala altri due facili a Macura, Candi punisce la fretta di Howard dall’arco, c’è ancora vita per Tortona ma l’ex Fortitudo stavolta sbaglia da tre, Howard ha la palla per riscattarsi e non delude Fuorigrotta. +9 Napoli a 1’46”, Tortona resta ancora fuori e sbaglia con Severini, torna Michineau e confeziona con Williams il pick and roll che chiude la pratica, la bomba di Christon serve solo ad abbreviare il garbage time che diventa realtà con il nuovo 4-0 griffato Michineau. Napoli può gioire, nel tripudio dell’82-69, ma soprattutto può ancora sperare nella salvezza dopo la prima vittoria casalinga dopo quasi tre mesi. Nuovo stop per Tortona, il terzo nelle ultime quarto. Terzo come il posto che rischia di non poter difendere alla fine della regular season.