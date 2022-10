Napoli niente tris, Trieste fa l’impresa all’overtime

GENERAZIONE VINCENTE NAPOLI – PALLACANESTRO TRIESTE 92-95 d1ts

PARZIALI: 26-16; 39-42; 60-58; 80-80

Difesa a uomo tonica, buon tagliafuori difensivo, coralità e pazienza in attacco: avvio praticamente impeccabile della GeVi, che con un Stewart ispirato e la grande concretezza di Williams vola prima sul 9-3 a 7’13”, poi allunga fino al +12 che costringe Trieste al time-out. Alabardati che sprofonderebbero, se non fosse per le trovate di Gaines e Pacher, al rientro però c’è Vildera che fa molto meglio di Spencer con quattro punti di fila. Intanto Napoli allarga le rotazioni, con Howard e Zerini che non brillano, dall’altra parte Trieste resta slegata ma comunque in carreggiata grazie alla mano delicata di Davis e Bartley. Giuliani a -10 dopo il primo quarto, che Napoli chiude avanti 26-16.

Quintetto Gevi con Michineau e Howard insieme senza Johnson, Uglietti, Zanotti e Williams, cambi che però continuano a non premiare Napoli mentre gli ospiti trovano la giusta linfa da Deangeli e Gaines, il tutto grazie ad azioni veloci ben orchestrate da Bossi e Campogrande, a volte mezze transizioni innescate da un’ottima zona 2-3. Trieste così rosicchia fino al -2 (28-26 a 6’11” dall’intervallo), Napoli rintuzza con un 7-0 targato Zanotti, Michineau e Howard, quasi irritante tuttavia la fretta del n.1 azzurro, intanto Trieste ribatte con Pacher che va di bomba e un gioco da tre punti. Zanotti dall’altra parte offre spettacolo con una bimane ma Buscaglia lo rimpiazza con Agravanis, a stretto giro si torna allo starting five con Williams e Johnson sul parquet, gestione delle rotazioni che sembra non pagare vista la bomba di Gaines, ancora in transizione, che vale il primo vantaggio ospite sul 38-37. Time-out obbligato per Biscaglia, 2′ scarsi sul cronometro, il rientro è da brividi con la persa di Michineau e la schiacciata di Bartley. Ultimi scampoli, Williams sbaglia un rigore da sotto ma si rifà con il 2-1, Vildera sfrutta al meglio il mist-match con Michineau, ultimo tiro lungo di Johnson e Trieste avanti di 3 all’intervallo (39-42).

La ripresa si apre con il terzo di Spencer per Trieste, che però con Bartley in zingarata e la bomba di Gaines tocca anche il +6 (41-47). Sul groppone di Napoli arriva anche il terzo di Agravanis ma Zanotti non fa rimpiangere il greco: chrirugico dall’arco, perfetto a rimbalzo e presente in difesa, pecca di generosità sotto favorendo due triple di Pacher ma si completa alla perfezione con Williams, una delizia vedere le movenze dell’ex Trento nel break che riporta Napoli a +2 con 2′ da giocare in una terza frazione sprint (57-55). Buscaglia lo fa rifiatare con Zerini ma arrivano il suo terzo e quarto fallo in un amen, si opta allora per il tandem Agravanis – Zanotti con Howard in regia. Legovich dal canto suo rimette Davis e Pacher per Vildera e Deangeli ma è Bossi a finalizzare, gli risponde ancora l’ottimo Zanoti sulla sirena per il 60-58 Gevi al 30′.

Zona 2-3 di Napoli battuta da Vildera, forzatura di Uglietti e contropiede chiuso da Bartley: Trieste inizia l’ultima frazione come meglio non si potrebbe. Per Napoli rompe il ghiaccio Johnson con due liberi ma l’attacco è senza timone pur essendoci Howard, dall’ex Cantù arriva anche un brutto air ball e a stretto giro è solo cotone per il solito Bartley, che ridà ai giuliani il +3 con 7′ da giocare (62-65). Dopo il time-out di Buscaglia rientra Michineau ma la zona resta un rebus, Bartley trova invece tutto lo spazio per il pesante +5 griffato Deangeli, il tutto con il quarto di Agravanis. Bisogna solo correre per sfuggire alla gabbia triestina e ci pensa Stewart dall’angolo, Trieste sbaglia liberi capitali ma Napoli è in bonus con oltre 4′ sul cronometro, Gevi in difficoltà ma Johnson pesca una tripla da oltre otto metri. 68 pari a 3’38”, Zanotti fuori per Zerini e PalaBarbuto che alza i decibel ma Gaines gela il pubblico con la tripla, rispondono Williams in 2+1 e Johnson con percorso netto ai liberi, non ci sta però Trieste con l’alley oop di Spencer innescato da Davis. Ultimi 90” e ancora parità, Davis sfrutta il mis-match con Williams, sbaglia ma nel tagliafuori coglie due punti d’oro, time-out e Johnson trova il 75-75 dopo l’errore di Stewart, altro mis-match perso da Zerini ed è Bartley ad approfittarne. 34” alla fine, Napoli in attacco con Howard a impostare e Williams a subire il quinto di Pacher, uno su due ma è -1, Gaines si becca il contatto di Stewart ed è implacabile per il +3 a 17”. Il giro di valzer continua sui cambi e dalla lunetta, Michineau non delude mentre Gaines non fa bottino pieno, ancora il francese ad andare fino in fondo mentre il canestro di Vildera è oltre la sirena, si va all’overtime sull’80-80.

Zona battuta da Bartley per aprire il supplementare, fa lo stesso Johnson firmando il ventello, Davis riporta Trieste a +3 ma Zerini è redivivo con il tap-in dell’84-85, ancora Johnson scatenato riconsegna il vantaggio alla Gevi e Zerini torna il centrone roccioso che il pubblico di Fuorigrotta conosce bene. Napoli cavalca l’onda con Stewart in jumper ed è +3 per gli azzurri, ma con i liberi di Gaines e lo schiaccione in contropiede Spencer Trieste ribalta tutto. Bartley spreca una tripla capitale in solitudine e Johnson pesca un libero su due di puro ossigeno, Gaines però è una certezza e con un super lay-up regala il +2 a 35” dalla fine. In attacco Johnson e Stewart non si intendono, palla persa a 18” e nuovo time-out, al rientro fallo su Bartley che non perdona. Sembra finita ma è di Howard la bomba che riapre il discorso, in lunetta ancora Bartley che fa uno su due ma il rimbalzo è di Trieste, Gaines ai iliberi ne mette un altro, Stewart ha spazio da tre ma va lungo, meritata impresa di Trieste che sbanca Napoli (95-92) e coglie il primo successo stagionale.