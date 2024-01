Napoli piazza il colpo e passa in casa della Reyer Venezia

I partenopei passano in casa della capolista Venezia. Decisivo il break nell’ultimo quarto firmato Pullen & Zubcic. Venezia comunque campione d’inverno grazie alla sconfitta di Brescia in quel di Brindisi.

Quintetto Venezia: De Nicolao, Tucker, Parks, Brooks, Tessitori.

Quintetto Napoli:Ennis, Brown, Sokolowski, Owens, Zubcic.

PRIMO PERIODO

Ritmi alti fin da subito con Napoli avanti che colpisce con Zubcic e Sokolowski per il 7-10 dopo 3’30’’. Napoli da fuori è mortifera ancora con Sokolowski e Broown che costringe Spahija al time out sul 11-19 con 4’41’’ dal primo mini intervallo. Anche Pullen si iscrive alla piogga di triple per il 17-25 con 2’ da giocare. Venezia prova a reagire per restare a contatto con Spissu e i primi punti del neo arrivato Kabengele con il primo quarto che si chiude sul 21-29.

SECONDO PERIODO

Venezia parte subito forte con Kabengele che si fa sentire sotto le plance per il 28-31 dopo 3’. Parks infiamma il Taliercio prima in contropiede con una spettacolare schiacciata e a seguire con la stoppata di Ennis. Palazzetto infuocato è l’ambiente ideale per Tucker che trascina i suoi sul 35-38 con 4’27’’ dall’intervallo lungo. Ancora Tucker che, con 5 punti di fila impatta sul 40-40 entrando negli ultimi 3 minuti. Finale di quarto firmato Sokolowski che con due triple di fila riporta avanti Napoli. Soko da una parte e Tucker dall’altra e il primo tempo si chiude sul 47-46.

TERZO PERIODO

Inizio del quarto in equilibrio con le giocate sopra il ferro di Owens da una parte e la solidità di Parks dall’altra per il 54-53 dopo 4’. Owens che inizia ad essere un problema per Venezia e coach Spahija ricorre a Kabengele che da scossa per il nuovo contro sorprasso sul 61-58 con 4’ da giocare. Finale di quarto in equilibrio con Pullen lato Napoli e Brown Jr per Venezia che chiude il quarto sul 67-68.

QUARTO PERIODO

Pullen a suon di triple riprende da dove aveva lasciato per il 69-73 dopo 2’. Venezia fatica a trovare soluzioni facili grazie anche alla difesa partenopea e Napoli ne approfitta per il 69-77 dopo 4’. Percentuali che si abbassano e reazione orogranata Tessitori per il 74-77 a metà del quarto. Si entra negli ultimi 2’ con Napoli ancora avanti guidata da un Zubcic in formato Nowitzki per il 78-85. Venezia ci prova fino all’ultimo, ma Napoli resiste e porta a casa una vittoria importantissima in casa della capolista.

Umana Reyer Venezia – Generazione Vincente Napoli 81-89

Parziali: 21-29; 47-46; 67-68.

Umana Reyer Venezia: Spissu 9, Tessitori 9, Casarin, De Nicolao, Janelidze ne, Kabengele 8, Parks 17, Brooks 2, Simms 3, Wiltjer 9, Brown Jr 6, Tucker 18. All.re Spahija.

Ge.Vi. Napoli: Pullen 19, Zubcic 17, Ennis 4, De Nicolao, Sinagra ne, Owens 15, Brown 10, Sokolowski 22, Lever 2, Bamba ne, Mabor Dut, Ebeling. All.re Milicic.