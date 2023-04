Napoli sfiora il miracolo in rimonta ma Brescia ha sangue freddo: Germani corsara a Fuorigrotta

GENERAZIONE VINCENTE NAPOLI – GERMANI BRESCIA 69-72

PARZIALI: 16-19; 32-36; 42-55

Napoli : Zerini , Howard 6, Young 14, Michineau 6, Dellosto 3, Matera ne, Uglietti , Williams 14 ,Stewart 3, Wimbush 23, Grassi ne ,Sinagra ne . All.Pancotto.

Brescia : Gabriel 2, Massinburg 2, Nikolic, Della Valle 23, Caupain 4, Petrucelli 8, Odiase , Burns 4,Laquintana ne,Cournooh 2, Moss 8, Akele 3. All.Magro

Napoli in campo con Michineau, Howard, Stewart, Wimbush e Williams. Brescia con Moss preferito a Cobbins, quintetto composto da Nikolic, Della Valle, Petrucelli, Gabriel e Odiase.

Cambi difensivi e rimbalzi offensivi sono le piaghe di Napoli ben sfruttate da Gabriel e Petrucelli, la tecnica di Stewart e il semi-gancio delicato di Williams compensano in avvio di gara. L’inerzia sembra però dire Brescia, con Howard che non trova varchi contro la zona, Della Valle che piazza il primo break, Odiase che asfalta Williams e capitalizza come si deve i pick and roll. Alla fiera di aggiunge anche Caupain che con cinque di fila regala il +7 alla Germani (12-19), inevitabile quanto azzeccato l’ingresso di Young. L’ex Patrasso sembra quello timido, spaesato e sfortunato di sempre, tant’è che sul cubo è già pronto Howard, ma dopo una bomba sulla sirena la sua partita cambia. Intanto Napoli è sotto di tre dopo 10′ sul 16-19.

Pancotto conferma l’ex Indiana e non viene deluso con altre due bombe, Brescia si becca un 2-10 di rientro ma con Della Valle e Burns tiene botta, Howard continua a faticare e i pochi tiri vengono letteralmente sputati dal ferro, Napoli intanto paga caro il bonus concedendo parecchie gite in lunetta alla Germani. Non si abbandonano però i binari dell’equilibrio con le sortite di Michineau e Wimbush, mentre a 2’10” brutta botta al ginocchio per Gabriel deve lasciare il parquet. Gevi che difende bene sull’ultimo possesso e recupera con Michineau, il francese non si accorge della sirena che incombe ed è 32-36 alla pausa lunga.

Nella ripresa l’attacco azzurro si conferma da polveri bagnate: due stecche di Stewart portano Pancotto a rilevarlo per Young dopo neanche un minuto, il n.3 Gevi parte col piede giusto poi neanche la sua verve riesce a compensare un attacco Gevi con zero costruzione, destinato a sprofondare nelle percentuali. Intanto il tagliafuori difensivo crolla e Brescia ringrazia con Odiase e Petrucelli, mentre in difesa la zona viene battuta da Della Valle con tre bombe letali: il break della Germani è di 15-0 (35-53), due time-out chiamati da Pancotto non sembrano servire a nulla quando a rianimarsi è Jacorey Williams, sfoggiando una precisione dalla lunetta che vale al 30′ un mini-rientro sul 42-55.

Uglietti non convince più, primo attacco di ultimo quarto e arriva il cambio con Michineau. Difesa invece a maglie strette e infrazione di 24” per Brescia, si cambia ed è il solito Wimbush a guadagnarsi la lunetta con farina del suo sacco. Gevi ancora prontissima a difendere e pubblco di Fuorigrotta che si scalda, Della Valle però si fa sentire anche se Williams risponde con un primo vero movimento dei suoi. A 6’50” dalla fine però è ancora +11 Brescia, Germani che poi recupera e deposita con Petrucelli, solo l’orgoglio di Michineau tiene i giochi ancora aperti mentre solo ora ci si ricorda di Young che prende il posto di Stewart. Intanto a 5’38” arriva il bonus di Brescia, al posto di Cournooh rientra Della Valle, proprio dal suo tiro arriva lo schiaccione di Odiase, ovviamente dal rimbalzo offensivo. L’ex Oldenburg è davvero un toro da monta, a stretto giro arriveranno per lui altri due liberi come la prima bomba di Della Valle dal break decisivo di terzo quarto. Le due vedette decisive si prendono giustamente la scena ma Howard, Williams e Wimbush danno un’inattesa quanto vera stura all’attacco, addirittura a 1’48” arriva un 3+1 dell’ex Zenit che sembra rimettere tutto in discussione, Napoli a -5 e PalaBarbuto incadenscente. Il pubblico di Fuorigrotta è il sesto uomo che propizia il recupero, l’attacco però è fermo e Wimbush forza. Meno di 60”, Brescia ora deve chiudere, Petrucelli va fuori misura ma c’è fallo di Williams su un Odiase da uno su due. Con 40” sul cronometro ancora una chance per la Gevi, Howard pesca il fallo di Della Valle e piazza i liberi del -4, difesa perfetta ma il contatto di Wimbush regala un libero al solito Odiase. Il +5 Germani a 23” è montagna difficile da scalare per Napoli, il cronometro è tiranno ma non per Thomas Wimbush, che dall’angolo piazza un altro clamoroso e miracoloso 3+1 con quinto fallo di Moss. 15” da giocare, time-out di Magro, al posto di Young c’è Zerini, arriva il quinto di Michineau a cronometro fermo con Della Valle impeccabile dalla lunetta. Il tempo scorre, Young sbaglia dall’arco ma c’è il rimbalzo con canestro di Williams, sulla rimessa però Stewart fa ostruzione e si becca il tecnico come da regolamento. Della Valle realizza e c’è un altro libero di Cournooh, ultimissima occasione con Wimbush che va fuori misura da centro campo, Brescia passa per 72-69.