Napoli vince in volata a Verona e festeggia la salvezza

Tezenis Verona-Gevi Napoli 82-88 (16-25; 47-43; 63-60)

Napoli chiude la stagione con una vittoria a Verona che vale la salvezza automatica. La squadra di Pancotto evita di informarsi sui risultati dagli altri campi portando a termine la missione in casa della già retrocessa ma mai doma Tezenis. I ragazzi di Ramagli tengono in vita la partita fino in fondo e si congedano con orgoglio davanti al proprio pubblico con l’ultimo posto e un fatale record di 3-12 nel girone di ritorno.

Wimbush e Howard inaugurano la gara di Napoli con una tripla a testa. Verona però non è remissiva e risponde colpo su colpo con Anderson e l’ex Davis. Napoli tenta di accelerare con Michineau e Williams per il rapido +6 (11-5). È l’ex di turno Davis, particolarmente motivato, a rintuzzare, pur se sul perimetro la Gevi continua a colpire con un ispirato Howard che ispira anche Williams. La Tezenis tiene bene il campo con Anderson e Bortolani ma Napoli resta avanti con i primi segni di impatto di Stewart e Uglietti. Un paio di recuperi propiziano il +9 (23-14) firmato proprio da Uglietti con successivo timeout chiamato da Ramagli. Alla fine del primo quarto il punteggio è 25-16 per gli ospiti.

Nel secondo quarto Napoli tocca subito il +11 (30-19) con la tripla di Stewart ma Verona da qui comincia a organizzare la rimonta iniziata da un fade away di Simon. Sanders e la legna di Pini sotto canestro contribuiscono a costruire un break di 13-3 rifinito dalle stilettate di Bortolani e Langevine per il -1 (32-33) gialloblù. Williams ferma l’emorragia e Napoli tenta con i tiri liberi di rimanere in vantaggio. Ma Langevine si toglie ulteriore ruggine, trova l’intesa con i compagni e sorpassa con l’aiuto di Casarin, un ottimo Bortolani e un ispirato Cappelletti per il +4 (47-43) locale a fine primo tempo.

Alla ripresa delle operazioni, Wimbush preme sull’acceleratore con 7 punti filati ma Langevine non molla e conferma la propria serata positiva. Anderson firma la parità (54-54) a metà periodo, seguita dal sorpasso (58-56) firmato da Simon e Cappelletti. Stewart sale in doppia cifra e toglie dall’imbarazzo Napoli ma la Tezenis ormai ha trovato continuità in attacco con l’atletismo di Simon e la puntualità a centro area di Langevine: 63-60 Verona dopo 30′ di gioco.

La tripla di Bortolani fa volare Verona a +6 (66-60) a inizio quarto periodo. Uglietti e Stewart ricuciono subito lo strappo e Williams segna di forza il -1 (67-68). Si fa rivedere Davis per Verona, ma Stewart entra in ritmo e con Michineau firma il +3 (73-70) che costringe Ramagli al timeout. Verona perde Casarin per cinque falli, si riavvicina grazie a Anderson e il finale è ad alta intensità. Wimbush e Cappelletti si scambiano fendenti e Napoli mantiene un solo punto (78-77) di vantaggio a 3′ dalla sirena. E’ Williams a sfruttare i centimetri contro Langevine per dare il vantaggio decisivo corroborato da Wimbush dalla lunetta per il +7 (84-77) a 1′ dalla fine. L’orgoglio finale di Anderson non basta alla squadra di casa:

Tabellini:

Verona: Cappelletti 7, Anderson 18, Simon 7, Davis 10, Langevine 15, Bortolani 14, Casarin 6, Pini 2, Sanders 3, Udom. All.: Ramagli.

Napoli: Michineau 4, Uglietti 13, Howard 9, Wimbush 18, Williams 19, Stewart 21, Zerini, Dellosto, Young 4. All.: Pancotto.