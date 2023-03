Nico Mannion e la Virtus Bologna sono troppo per Venezia che cade in casa

Prestazione monstre per Nico Mannion che guida i suoi contro Venezia aiutato dal solito Jaiteh e una difesa che limita gli orogranata.

Quintetto Venezia: Granger, Moraschini, Parks, Willis, Watt.

Quintetto Bologna: Mannion, Teodosic, Abass, Mickey, Jaiteh.

PRIMO PERIODO

Pronti via e 0-6 Virtus con Teodosic e Mannion. Reazione dei padroni di casa con Moraschini, ma Teodosic risponde colpo su colpo per il 4-10 dopo 3’. Venezia fatica a trovare soluzioni facili grazi alle difesa messa in campo da coach Scariolo. Schiacciata di Mannion in penetrazione che costringe al time out Spahija sul 5-12 con 5’32’’ da giocare. Bologna in controllo con Lundberg sul 10-19 entrando negli ultimi 2’ del quarto. Belinelli dopo due errori trova la tripla che chiude il primo periodo sul 12-24.

SECONDO PERIODO

Mani fredde per entrambe le squadre ad inizio del quarto sul 14-26 dopo 3’. Bologna con Jaiteh e Belinelli prova a scavare il solco per il 17-33 con 4’40’’ dall’intervallo lungo. Granger prova a dare la scossa, ma Bologna resta in controllo sul +16 entrando negli ultimi 2’. Finale di quarto concitato con tecnico a Teodosic non convertito da Granger. Ultimo possesso di Bologna che però non trova il canestro e il primo tempo si chiude sul 26-38.

TERZO PERIODO

Parte subito forte Venezia con Parks e Willis per il 30-38 dopo 1’. Fiammata orogranata spenta sul nascere da tre triple di seguito firmate Mannion x2 e Teodosic per il 36-52 dopo 4’. Terzo quarto che ha un nome e cognome Nico Mannion salito a quota 20 punti per il 38-59 con 4’04’’ da giocare. Bologna entra negli ultimi 2’ sul +19. Ultimi minuti dove Bologna resta in controllo chiudendo il quarto sul 43-64.

QUARTO PERIODO

Venezia fatica a risalire ad inizio del quarto, ma la scossa arriva a metà del quarto con un parziale di 16-7 guidati da Ray per il 59-71 a metà del quarto. Mannion però spegne la fiammata sul nascere e riporta in controllo Bologna che porta a casa un’importante vittoria.

Umana Reyer Venezia – Virtus Segafredo Bologna 68-83

Parziali: 12-24; 26-38; 43-64.

Spettatori:

Tabellini:

Umana Reyer Venezia: Tessitori 2, Parks 9, Ray 6, Bramos 5, Moraschini 5, De Nicolao 4, Granger 11, Chillo ne, Brooks 9, Willis 8, Barbero ne, Watt 13.All.re Spahija

Virtus Segafredo Bologna: Mannion 27, Belinelli 10, Pajola, Bako 2, Jaiteh 14, Lundberg 9, Hackett 3, Menalo ne, Mickey, Weems, Teodosic 11, Abass. All.re Scariolo