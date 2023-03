Non si ferma la marcia di Brindisi che passa facilmente su Treviso

Al PalaPentassuglia arriva la settima vittoria nelle ultime otto partite per la Happy Casa Brindisi che, dopo un primo quarto lottato, prende il largo nel secondo periodo e domina una Treviso inconsistente.

HAPPY CASA BRINDISI – TREVISO BASKET 107-84 (22-21, 30-16, 29-20, 26-27)

Procede a gonfie vele il girone di ritorno della Happy Casa Brindisi, alla settima vittoria su otto incontri disputati e sempre più proiettata verso posizioni di classifica importanti. Questa volta a farne le spese è la Nutribullet Treviso, all’interno di un PalaPentassuglia ancora una volta gremito di tifosi biancoazzurri che hanno assistito a una grande performance dei propri beniamini. Sette uomini in doppia cifra e una vittoria totale di squadra con alte percentuali dal campo (60% da 2, 48% da 3).

Eppure la partenza sprinti degli ospiti sul 12-19 non lasciava presagire un divario così ampio nel risultato finale, ma la Happy Casa ha dimostrato ancora una volta personalità e maturità carburando alla distanza. Merito dell’apporto di tutti e di una panchina prolifica che già a fine primo quarto ribalta l’inerzia del match (22-21) con i 10 punti di fila di Bowman e innesca il turbo con le realizzazioni di Mezzanotte e Harrison a fine primo tempo (52-37). Treviso prova a rientrare in partita al rientro in campo ma la potenza di Nick Perkins, alla presenza n.83 in Lega A da record per uno straniero in maglia New Basket Brindisi, e la vena realizzativa di Lamb ritoccano il massimo vantaggio anche sul +28. Una vittoria meritata e ben condotta dalla squadra di coach Vitucci che può lanciare con ottimismo la volata finale per conquistare un posto nella griglia playoff. Prossima partita domenica 2 aprile in trasferta sul campo del Derthona Tortona, inizio ore 16:00.

IL TABELLINO

HAPPY CASA BRINDISI-NUTRIBULLET TREVISO 107-84 (22-21, 52-37, 81-57, 107-84)

HAPPY CASA BRINDISI: Burnell 4 (1/2, 0/1, 6 r,), Reed 14 (3/7, 2/5, 2 r.), Bowman 15 (3/3, 3/7, 7 r.), Harrison 10 (0/2, 2/4, 3 r.), Mascolo 10 (3/5, 1/1, 3 r.), Lamb 13 (3/5, 2/3, 2 r.), Mezzanotte 13 (5/6, 1/3, 2 r.), Riismaa 8 (1/1, 2/3), Bayehe 4 (2/3, 2 r.), Perkins 16 (5/9, 1/2, 4 r.), De Donno, Bocevski. All.: Vitucci.

NUTRIBULLET TREVISO: Banks 5 (2/4, 0/5, 2 r.), Iroegbu 16 (3/8, 3/4, 2 r.), Zanelli 5 (1/2 da 3, 1 r.), Jurkatamm 2 (1/2, 1 r.), Sorokas 17 (5/8, 0/1, 6 r.), Faggian 9 (3/4, 1/2, 2 r.), Jantunen 12 (2/3, 2/2, 5 r.), Ellis 13 (6/13, 10 r.), Invernizzi 5 (1/2, 1/1, 3 r.), Scandiuzzi, Tadiotto ne, Vettori (0/1). All.: Nicola.

ARBITRI: Martolini – Nicolini – Valzani

NOTE – Tiri liberi: Brindisi 13/20, Treviso 14/20. Perc. tiro: Brindisi 40/72 (14/29 da tre, ro 10, rd 24), Treviso 31/62 (8/17 da tre, ro 11, rd 23).

