Notte fonda per Brindisi, Scafati rimonta e all’overtime sbanca il PalaPentassuglia

Mai avanti nel punteggio, sempre sotto per quasi l’intero arco della sfida, la Givova Scafati ha realizzato una vera e propria impresa, espugnando il PalaPentassuglia e punendo 98-103 la Happy Casa Brindisi, dopo un tempo supplementare, in occasione del turno di campionato pre-natalizio.

Sorride ai gialloblù l’ultima trasferta del 2023. Senza l’infortunato Strelnieks, capitan Rossato e compagni, per gran parte della sfida hanno subito la veemenza, la fisicità e la determinazione della formazione ospitante, scesa in campo con il coltello tra i denti, alla ricerca spasmodica dei due punti in palio, preziosi per proseguire la corsa verso la salvezza e per abbandonare l’ultima posizione della classifica.

Ancora una volta è stato il “professore” David Logan a fare pentole e coperchi e a regalare a Scafati, nonostante i suoi 42 anni, una vittoria che ha il sapore dell’impresa per la maniera in cui è maturata: sotto di venti lunghezze negli ultimi cinque minuti dei tempi regolamentari, ha saputo trovare la forza per reagire, recuperare il passivo e portare la sfida ai supplementari, dove l’atleta statunitense di nazionalità polacca ha messo tutta la sua esperienza al servizio dei compagni, regalando la seconda vittoria consecutiva in campionato dopo quella di domenica scorsa nel derby contro la Ge. Vi. Napoli.

I TABELLINI

HAPPY CASA BRINDISI 98 – 103 GIVOVA SCAFATI

HAPPY CASA BRINDISI: Morris 19, Jackson 2, Malaventura n. e., Flores n. e., Laquintana 2, Sneed 26, Laszewski 13, Riismaa, Seck n. e., Lombardi 11, Johnson 15, Senglin 10. Allenatore: Sakota Dragan. Assistenti Allenatori: Esposito Marco, Vincenzutto Andrea.

GIVOVA SCAFATI: Morvillo n. e., Sangiovanni n. e., Gentile 21, Mouaha, Pinkins, Rossato 11, Logan 26, Robinson 9, Rivers 11, Nunge 5, Pini 9, Gamble 11. Allenatore: Boniciolli Matteo. Assistente Allenatore: Ciarpella Marco, Costagliola Di Fiore Massimo.

ARBITRI: Attard Beniamino Manuel di Priolo Gargallo (SR), Bongiorni Andrea di Pisa, Lucotti Matteo di Binasco (MI).

NOTE: Parziali: 26-19; 20-19; 25-18; 19-34; 8-13. Falli: Brindisi 24; Scafati 24. Usciti per cinque falli: Rossato, Laszewski. Tiri dal campo: Brindisi 31/59 (52,5%); Scafati 37/57 (64,9%). Tiri da due: Brindisi 16/26 (61,5%); Scafati 27/37 (73%). Tiri da tre: Brindisi 15/33 (45,5%); Scafati 10/20 (50%). Tiri liberi: Brindisi 21/26 (80,8%); Scafati 19/25 (76%). Rimbalzi: Brindisi 25 (10 off.; 15 dif.); Scafati 28 (8 off.; 20 dif.). Assist: Brindisi 19; Scafati 12. Palle perse: Brindisi 15; Scafati 13. Palle recuperate: Brindisi 5; Scafati 10. Stoppate: Brindisi 3; Scafati 0.

UFFICIO STAMPA

Basket Scafati 1969