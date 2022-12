Overtime fatale a Trieste, Varese torna a vincere

Vince dopo un tempo supplementare la Pallacanestro Varese che, ancora priva di Justin Reyes, supera tra le mura amiche Trieste con il risultato di 104 a 99. Dopo essere stati in vantaggio anche di 14 punti nel corso del match, i biancorossi hanno subito il rientro degli ospiti che, guidati da Gaines e Bartley, sono riusciti a guidare i loro fino all’88-88 del 40’. Nei 5’ aggiuntivi, però, la Openjobmetis ha ripreso in mano le redini del match grazie ai punti di Ross, che ha condotto i suoi fino alla vittoria definitiva. I biancorossi torneranno in campo tra 8 giorni per la sfida sul campo dei campioni d’Italia di Milano. Palla a due alle ore 18:30.

Dopo un inizio equilibrato, Varese, ispirata da un razzente Ross, prova a prendere il via nel risultato (17-14), allargando il gap subito dopo grazie al trio italiano formato da Woldetensae, De Nicolao e Librizzi, che confeziona il parziale del momentaneo 24-16 che obbliga coach Legovich a fermare il gioco. Al rientro in campo capitan Ferrero sigilla il +10 (26-16) che chiude il primo quarto.

L’inizio del secondo periodo premia ancora la Openjobmetis che trova la via del canestro con Woldetensae ed Owens, ma Trieste rimane attaccata al match con Lever, Davis e Spencer. A togliere le castagne dal fuoco in favore dei padroni di casa è Owens, la cui presenza sotto canestro vale il 47-38 di metà gara.

Un gioco da 4 punti di Brown ispira il massimo vantaggio dei padroni di casa che volano sul 52-38 in avvio di terzo quarto. Gli ospiti rispondono per le rime con Gaines, ma Ross e Johnson sono abili a tenere nettamente in avanti i biancorossi che a poco più di un minuto dalla sirena firmano con Brown il +14 (69-55). Al 30’, la bomba di Woldetensae, vale il temporaneo 72-59.

Varese gestisce il vantaggio per lunghi tratti, ma Trieste rientra a suon di triple (Gaines e Bartley). Arriva il pareggio a quota 85 e poi Davis realizza il +2 (86-88) dopo l’1/2 di Brown dalla lunetta. Lo stesso Brown si fa perdonare poco dopo con la penetrazione dell’88-88 che manda il match all’overtime. Nei 5’ supplementari si scatena Ross, protagonista del parziale di 16-11 che consegna i due punti a Varese.

PALLACANESTRO OPENJOBMETIS VARESE-PALLACANESTRO TRIESTE: 104-99 dts

Pallacanestro Openjobmetis Varese: Ross 27, Woldetensae 13, De Nicolao 5, Zhao ne, Librizzi 4, Virginio ne, Ferrero 5, Brown 20, Caruso 10, Owens 14, Johnson 6. Coach: Matte Brase.

Pallacanestro Trieste: Gaines 22, Pacher 1, Bossi ne, Davis 19, Spencer 11, Deangeli 2, Ruzzier 2, Campogrande, Vildera 2, Bartley 28, Lever 12. Coach: Marco Legovich.

Arbitri: Lanzarini – Grigioni – Pepponi.

Parziali: 26-16; 21-22; 25-21; 16-29; 16-11. Progressivi: 26-16; 47-38; 72-59; 88-88; 104-99.

Note – T3: 9/27 Varese, 10/23 Trieste; T2: 26/42 Varese, 24/47 Trieste; TL: 25/29 Varese, 21/25 Trieste. Rimbalzi: 33 Varese (Owens 7), 38 Trieste (Pacher 10); Assist: 16 Varese (Brown 5), 17 Trieste (Davis 5).