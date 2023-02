Parks è energia pura e la Reyer Venezia torna alla vittoria contro Pesaro

Buona la prima per coach Spahija che trova a la vittoria ai danni di Pesaro. Decisivo Parks su ambo i lati del campo.

Quintetto Venezia: Spissu, Granger, Parks, Willis, Watt.

Quintetto Pesaro: Abdour-Rahkman, Gudmundsson, Chara, Cheatham, Kravic.

PRIMO PERIODO

Parte subito forte la “nuova” Reyer Venezia di coach Spahija subito sul 9-2 dopo 2’. Energia, difesa a tanto Granger per il 17-2 a metà del quarto. Pesaro fatica, e non poco, contro la difesa orogranata e scivola ancora sul 23-4 entrando negli ultimi 2’. Venezia trova altri due punti da sotto con Tessitori. Ultimo possesso per Pesaro che subisce fallo e Rahkman chiude il primo quarto sul 28-7.

SECONDO PERIODO

Parte meglio Pesaro che con un parziale di 10-2 prova a riportarsi sotto sul 31-17 dopo 3’. Abdur-Rahkmn (già a quota 15 punti) prende letteralmente per mano i suoi e riporta sotto al doppia cifra di svantaggio Pesaro sul 34-25 a metà del quarto. Reazione orogranata affidata alla difesa e a Spissu che con la tripla dall’angolo riporta a distanza di sicurezza Venezia sul 43-28 con 2’50’’ all’intervallo lungo. Ultimo possesso del primo tempo per Pesato con la tripla di Delfino che non trova la via del canestro e il quarto si chiude sul 48-37.

TERZO PERIODO

Parte subito forte ancora Venezia con l’energia di Parks e la solidità di Watt per il 60-44 dopo 3’. Ancora la difesa di Watt e le fiammate di Parks spingono Venezia sul 64-46 con 5’30’’ da giocare. Reyer che entra negli ultimi due minuti sul 73-58. Utimo possesso del quarto per Venezia che trova con Tessitori il tap-in che chiude il quarto sul 77-60.

QUARTO PERIODO

Pesaro ci prova, ma Parks e Venezia restano in controllo fino alla fine della partita regalando la prima vittoria all’esordio per coach Spahija.

Umana Reyer Venezia – VL Carpegna Pesaro 93-77

Parziali: 28-7; 48-37; 77-60.

Spettatori: 3.313

Tabellini:

Umana Reyer Venezia: Tessitori 7, Spissu 11, Parks 23, Bramos 3, Moraschini 3, De Nicolao 2, Granger 20, Chillo ne, Willis 16, Barbero ne, Gattel ne, Watt 8. All.re Spahija

Carpegna Pesaro: Kravic 6, Rahkam 20, Visconti, Tambone 12, Stazzonelli ne, Gudmundsson 3, Charalampopoulos 11, Totè 8, Cheatham 14, Delfino 3. All.re Repesa