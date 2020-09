Partita pazzesca al PalaVerde, alla fine a spuntarla è Treviso trascinata da un super Imbrò

Match dai due volti quello disputatosi al PalaVerde; Treviso cinica e spietata nella prima frazione di gioco, Trento solida e concreta nella ripresa, ma questo non basta ai bianconeri per portare a casa i primi due punti del campionato, vince Treviso col punteggio di 84 a 80. Partita quindi davvero incredibile; i veneti giocano una gran pallacanestro nei due quarti iniziali toccando addirittura il +19 sul finire del secondo quarto, ma è il terzo quarto a fare la vera differenza e riaprire la contesa. Brienza sistema la propria difesa negli spogliatoi; Ladurner si francobolla su Mekowulu, Browne sale di tono dopo un primo tempo non da lui e Trento ribalta incredibilmente una partita che all’intervallo sembrava già compromessa. I veneti mentalmente appaiono scarichi, ma nel momento di difficoltà Imbrò da vero capitano suona la carica ed indica la via del successo alla sua squadra con bombe davvero pesanti oltre che decisive.

