Pesaro con grinta nel secondo tempo. Brescia torna la solita e si arrende

Si rilancia la Vuelle Pesaro, che in casa trova una gran serata e rimanda Brescia in un limbo molto pericoloso in classifica, lontano dai playoff ormai irraggiungibili. I marchigiani consolidano la posizione in classifica nei playoff e battono la Leonessa grazie a un secondo tempo di gran grinta ed intensità, dopo aver sofferto nel primo. Germani che torna la solita: con poche idee in attacco e con una difesa perimetrale non all’altezza. Serata di grazia dall’arco per gli uomini di coach Repesa, i quali riabbracciano Austin Daye (14 per lui top scorer per i marchigiani) alla Vitifrigo Arena e si godono Tambone sugli scudi (12 senza errori da tre punti), MVP del match, aiutato dalla coppia Moretti-Cheatham, entrambi a 12 punti segnati e in grado di trascinare la squadra in grado di tirare con il 54% al tiro pesante. Numeri, uniti al fatto che Pesaro vince in tutti i confronti statistici, che rendono facile la vita alla Carpegna Prosciutto, che reagisce al meglio dopo un primo tempo non facile, giocando gli ultimi due quarti mettendo in campo un grande basket. Brescia parte bene, va avanti ma poi viene ripresa, giocando un secondo tempo impaurito, timoroso, privo di idee. Della Valle e Petrucelli combinano per 30 punti (14-16), a cui si uniscono i 10 di Gabriel: ADV è impreciso in regia e Magro non riesce a trovare risorse dalla panchina, anche a causa dei problemi di falli di Petrucelli, con Brescia affossata anche e non solo da un arbitraggio casalingo.

Settimana prossima la Leonessa ospita in casa Milano, mentre Pesaro sarà di scena a Bologna contro la Virtus.

Quintetto Pesaro: Abdur-Rahman, Moretti, Visconti, Cheetham, Kravic

Quintetto Brescia: Nikolic, Della Valle, Petrucelli, Gabriel, Odiase

Partenza ottima per Brescia guidata da un ottimo Petrucelli che dall’arco punisce la difesa avversaria e porta i suoi sul +5 (6-11 al 5′), sostenuto anche da Della Valle. Brescia trova punti importanti anche da Moss mentre Pesaro si aggrappa al talento spalle a canestro di Cheatham e riabbraccia i primi punti di Daye, che spingono i padroni di casa fino al -4 alla prima sirena (18-22).

Gabriel con la tripla spinge Brescia al massimo vantaggio i lombardi a +7 (20-27), ritoccato subito dalla penetrazione di Massinburg che costringe coach Repesa a chiamare timeout. Scorrono minuti in cui le squadre faticano a segnare, specie la squadra marchigiana, che si sblocca con Delfino (22-29), Brescia non approffitta dell’appannamento difensivo pesarese e subisce anche la bomba di Moretti che rimette la Vuelle in scia e spinge Brescia a fermare il gioco. Brescia continua a soffrire e a vedere Pesaro rientrare a -1 con il tiro dalla lunga distanza segnato da un ottimo Cheatham, con Pesaro che prende anche il comando della gara con i liberi di Gudmunsson. Brescia avanti al 20′, 35-37. grazie alla tripla di Della Valle.

Gabriel comincia il secondo tempo con un fadeaway vincente. La risposta è affidata a Moretti, poi ad Abdur-Rahkman che mandano a segno due triple per il nuovo vantaggio pesarese, con Brescia che inizia a sbandare non riuscendo a segnare anche in situazione di buon tiro (39-41). Risposta Brescia con Odiase che incgioda la bimane, mentre Cheatham dall’altra parte continua la sua ottima serata, ispirando anche Visconti: Pesaro on fire vola a +6 (41-47), timeout Brescia. Leonessa che torna e piazza un break 5-0 ispirato dal solito Petrucelli: Brescia impatta a quota 49. Attacchi che viaggiano ad alti ritmi: 59-59 al 30′.

Tripla di Tambone per aprire l’ultimo parziale. Risponde ADV, ma l’arbitraggio continua a seguire una tendenza molto casalinga, e ispira Pesaro che corre in transizione e colpisce dall’arco con Delfino e Abdur-Rahkman. Parziale molto importante per i padroni di casa che vanno sul +7 (72-65). Inerzia tutta dalla parte dei locali, con Tambone che sigilla il 9-0 di parziale con cui Pesaro mette le mani sulla gara. Germani che si scioglie come neve al sole, davvero incredibile l’appannamento della formazione ospite, sprofondando a -17 (88-71) e arrendendosi col punteggio finale di 88-79.

Germani Brescia vs Carpegna Prosciutto Pesaro 88-79 (18-22; 35-37; 59-59)

Pesaro: Kravic 7, Abdur-Rahkman 8, Visconti 5, Moretti 12, Tambone 12, Stazzonelli 0, Daye 14, Gudmunsson 2, Totè 8, Cheatham 12, Delfino 8. All: Repesa

Brescia: Gabrel 10, Massinburg 5, Nikolic 3, Della Valle 14, Petrucelli 22, Cobbins 2, Odiase 11, Burns 2, Cournooh 2, Moss 8, Akele 0, Laquinatana n.e. All: Magro

MVP Basketinside: Matteo Tambone