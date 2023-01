Pesaro corsara a Scafati: battuta a domicilio la Givova

Nella partita del Palamangano Pesaro riesce a spuntarla nell’ultimo quarto dopo che la Givova aveva ristabilito gli equilibri al rientro dalla pausa lunga. Ottima la prova di tutta la rosa ospite a discapito di una Scafati che ha sicuramente sentito l’assenza del suo giocatore migliore.

Charalampopoulos apre la gara del Palamangano, con Okoye e Rossato che mettono in partita i padroni di casa. Cheatam con una bella tripla e Kravic portano avanti gli ospiti prima della replica firmata Imbrò e Okoye. Visconti dall’area e Toté ai liberi chiudono il primo quarto sul punteggio di 13-15.

La seconda frazione di gara é aperta dai liberi di Pinkins che poi piazza anche la tripla prima del sorpasso ospite firmato Toté e Kravic. Rossato anticipa un break pesantissimo di Pesaro condotto da Abdur-Rahkman e Charalampopoulos che porta gli ospiti sul +12. Pinkins e Imbrò trovano due triple di fila ma Cheatam risponde da fuori. La tripla di Stone riaccende le speranze gialloblú ma i liberi di Charalampopoulos mantengono le distanze invariate. La tripla di Imbrò manda le squadre al riposo sul 31-41.

Scafati parte forte al rientro dalla pausa lunga con le triple di Okoye e Imbrò, Charalampopoulos schiaccia. Pinkins realizza, Tambone piazza la tripla.Imbrò non fallisce in lunetta, Pinkins invece é impreciso. Moretti fa 2/2 poi piazza la tripla del +8. Ancora dalla lunetta Pinkins, Okoye schiaccia. Abdur-Rahkman fa 1/2, non sbaglia invece Okoye, Thompson non completa il gioco da 3 punti ma poi piazza i punti del sorpasso scafatese. Viene chiamato un tecnico agli ospiti, Rossato non sbaglia in lunetta ma poi Scafati gestisce male il possesso a favore. Il terzo quarto finisce sul 55-52.

La tripla di Gudmundsson fa partire l’ultimo quarto e ristabilisce gli equilibri. L’antisportivo fischiato ai danni di Scafati permette a Visconti di realizzare i liberi del controsorpasso. Ancora Visconti fa 2/3 in lunetta, Gudmundsson firma la tripla. Abdur-Rahkman trova 5 punti, Okoye riaccende il Palamangano con la tripla del -6. I liberi di Kravic e la schiacciata di Chatalampopoulos smorzano le speranze scafatesi mandando Pesaro sul +10. Le triple di Visconti e Tambone e i punti dall’area di Kravic indirizzano in maniera definitiva la gara del Palamangano. Stone trova la tripla dopo i liberi di Kravic, Okoye replica e trova punti da fuori area, chiudendo la gara del Palamangano sul 69-81.

GIVOVA SCAFATI – CARPEGNA PROSCIUTTO BASKET PESARO 69-81 (13-15; 31-41; 55-52)

GIVOVA SCAFATI: Stone 3, Thompson 4, Okoye 24, Caiazza ne, Mian 7, Pinkins 15, De Laurentiis ne, Rossato 6, Imbrò 10, Butjankovs, Tchintcharauli ne, Logan ne Coach: Caja

CARPEGNA PROSCIUTTO BASKET PESARO: Kravic 9, Abdur-Rahkman 12, Visconti 8, Moretti 6, Tambone 6, Stazzonelli ne, Gudmundsson 10, Charalampopoulos 15, Totè 4, Cheatham 11 Coach: Repesa

Arbitri: Lanzarini, Galasso, Patti