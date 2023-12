Pesaro ferma la corsa di Pistoia

La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro nel match della 12^ giornata di Serie A al PalaCarrara contro la ESTRA Pistoia conquista un gran successo che la porta a quota 10 in classifica. Un successo di squadra grazie a un’ottima prestazione collettiva che dà tanto morale alla squadra biancorossa.

Coach Maurizio Buscaglia manda in quintetto Cinciarini, Bamforth, Bluiett, Mazzola e Totè. Coach Brienza si affida a Willis, Moore, Wheatle, Hawkins e Ogbeide.

Il match si apre con il canestro di Willis e dall’altra parte quello di Totè che poi sfrutta alla grande con un’ottima schiacciata l’assist volante di Andrea Cinciarini, alla sua prima volta in maglia biancorossa dal ritorno avvenuto pochi giorni fa. Moore piazza la tripla del 7-6 per i padroni di casa, poi è Bamforth a operare il controsorpasso dalla lunetta. Willis è preciso dalla lunga distanza, Totè in schiacciata risponde a Ogbeide. La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro torna avanti con la bomba di Bamforth, imitato pochi istanti dopo da Moore. Coach Buscaglia chiama timeout dopo la tripla del 22-15 toscano. Il primo quarto si chiude sul 23-17.

I secondi dieci minuti di gioco partono con un bel canestro di Visconti e una difesa intensa, costringendo la Estra all’infrazione di 24 secondi. La bella azione personale di Ford e la bomba di Tambone valgono la parità (23-23), poi è Visconti a trovare la tripla del nuovo vantaggio pesarese (23-26) che costringe coach Brienza a chiamare timeout per interrompere il break aperto di 9-0 in favore della Carpegna Prosciutto. Ogbeide e Moore regalano ai pistoiesi il 28-26 ma Visconti e Mockevicius riportano in vantaggio i pesaresi (28-31). Si viaggia a ritmo intenso con le bombe di Della Rosa e ancora di Visconti: Riccardo è decisamente in serata e continua a realizzare da tre (33-39), Bamforth firma il +7 al 19′. Ford dall’arco mette a segno il 38-46: si va negli spogliatoi sul 38-47.

Il secondo tempo inizia con il giro e tiro di Ogbeide e i cinque punti di fila della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro per il 40-52. La bomba centrale di Ford vale il 43-55, poi Pistoia reagisce e torna a -9: coach Buscaglia chiama timeout a 5’18” dalla terza sirena. Totè piazza una gran stoppata, con Visconti che in velocità realizza il 48-59. La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro resta in doppia cifra di vantaggio (50-61): al 30′ il tabellone è sul 52-64.

Gli ultimi dieci minuti scattano con i due punti di Ogbeide e di Bamforth per il +12. Cinciarini si inventa un canestro da maestro, la Estra tenta di accorciare le distanze ma al 32′ deve anche fare i conti con un tecnico fischiato a Blakes. L’appoggio a canestro di Ford vale il massimo vantaggio pesarese: la Estra piazza un break di 6-0 che porta coach Buscaglia al timeout a 5’49” dalla fine. I toscani continuano nella loro rimonta e vanno a -4: a 1’45” arriva il quinto fallo di Tambone che lascia il campo a Bamforth: con due liberi Pistoia arriva a -2, Moore commette fallo su Totè che fa 1/2 per il 69-72 a 1’25” dal termine. Moore porta i suoi a -1 e poi ferma irregolarmente Cinciarini che in lunetta fa 2/2 (71-74). Timeout per coach Brienza a 49 secondi dalla fine: Blakes realizza il -1, Bamforth sbaglia: il rimbalzo è di Ford che però non realizza. Tutto si decide negli ultimissimi secondi: Pistoia tenta la tripla della vittoria con Moore ma non trova il canestro. La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro e i tifosi presenti a Pistoia possono iniziare a festeggiare.

Quattro i pesaresi in doppia cifra: 19 punti per Riccardo Visconti, 14 per Quincy Ford, 12 per Scott Bamforth e Leonardo Totè.

A fine match questa l’analisi di Coach Maurizio Buscaglia: “Abbiamo giocato un buonissimo primo tempo, anche considerando la squadra che avevamo di fronte e che arrivava a questa partita in un momento di gran fiducia. Negli istanti decisivi siamo riusciti a giocare punto a punto. Siamo riusciti a vincere anche facendo due o tre cose importanti in alcune fasi per noi complicate. Positivo aver tenuto in difesa nel momento della rimonta di Pistoia, ma ci tengo a sottolineare l’importanza del successo su un campo molto caldo come questo. Dobbiamo essere contenti di aver avuto la forza di portarla a casa, cercando di limitare Willis e Moore. Non averli fatti segnare entrambi per tutta la partita è stata una delle chiavi della nostra vittoria. Sono molto contento per tutti i nostri tifosi”.

ESTRA PISTOIA – CARPEGNA PROSCIUTTO BASKET PESARO 73-74 (23-17; 38-47; 52-64)

ESTRA PISTOIA: Willis 19, Della Rosa 3, Blakes 9, Moore 24, Dembelè ne, Biagini ne, Saccaggi, Del Chiaro 1, Stoch ne, Wheatle 5, Hawkins, Ogbeide 12 Coach: Brienza

CARPEGNA PROSCIUTTO BASKET PESARO: Bamforth 12, Bluiett, Visconti 19, Ford 14, Maretto ne, Tambone 4, Cinciarini 6, Stazzonelli ne, Mazzola, Totè 12, Mockevicius 7 Coach: Buscaglia

Arbitri: Rossi, Perciavalle, Lucotti

Ufficio Stampa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro