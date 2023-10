Pesaro passa a Brindisi e trova la prima vittoria in campionato

a Carpegna Prosciutto Basket Pesaro nel match della 3^ giornata di Serie A si regala la prima vittoria della stagione: al PalaPentassuglia contro la Happy Casa Brindisi finisce per 68-81 grazie a un’ottima prestazione da parte dei biancorossi per tutti i 40 minuti.

Coach Maurizio Buscaglia manda in quintetto McCallum, Bamforth, Bluiett, Ford e Totè. Coach Corbani si affida a Laquintana, Morris, Laszewki, Riismaa e Johnson.

Il match si apre con i punti di Morris e Johnson mentre per i pesaresi è Bluiett a firmare i primi due di serata. Totè e Bamforth portano avanti la Carpegna Prosciutto (6-10): coach Corbani è costretto al timeout per interrompere il parziale di 9-0 in favore dei biancorossi. Il break però prosegue fino a toccare il 20-0 (6-22) interrotto dalla tripla di Kyzlink a cui risponde subito Tambone per il 9-24. La terna arbitrale fischia un tecnico ai danni di coach Corbani: negli ultimi istanti del primo quarto la Happy Casa reagisce e alla prima sirena il tabellone è sul 15-24.

I secondi dieci minuti di gioco partono con la schiacciata di Bayehe e le due palle recuperate da parte di Tambone e Visconti. Coach Buscaglia chiama timeout dopo la tripla di Riismaa che vale il -6 pugliese, con Ford che piazza una bella bomba per il 22-31. Doppio fallo tecnico a Totè e Mitchell, con Leonardo alla terza infrazione personale. Altro fallo tecnico, stavolta a coach Buscaglia, poi Bamforth e Tambone regalano alla Carpegna Prosciutto Basket Pesaro due triple pesanti per il 28-39. Timeout per la Happy Casa a 1’07” dall’intervallo; il primo tempo si chiude sul 30-42 grazie al tiro pesante di Tambone dall’angolo.

Il secondo tempo inizia con la tripla di Bluiett che vale il +15; Laszewski va a segno dalla lunga distanza e poi fa 2/2 per il 35-45 al 23′. La Happy Casa torna a -6 approfittando anche del tecnico fischiato a Schilling. Visconti fa 2/3 dalla lunetta dopo il fallo di Morris. Il pivot tedesco è costretto a uscire per falli, mentre l’ultimo canestro del quarto è di McCallum: al 30′ la Carpegna Prosciutto è avanti 48-60.

Gli ultimi dieci minuti partono con due grandi azioni personali di McCallum e Bluiett: anche Mazzola esce per falli, stessa sorte per Riismaa. La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro torna a +15 con il bel canestro di Bluiett che vale il 55-70. Il vantaggio biancorosso si mantiene sempre in doppia cifra; a 49 secondi dalla fine Bayehe schiaccia per il -9 brindisino ma ormai la vittoria è dei ragazzi di coach Buscaglia che con Totè realizzano il 68-81 finale.

In doppia cifra tra i pesaresi Scott Bamforth, autore di 21 punti, oltre ai 16 a testa per Trevon Bluiett e Matteo Tambone.

A fine match questa l’analisi di Coach Maurizio Buscaglia: “Sapevamo che sarebbe stata una partita da interpretare bene; questa vittoria ovviamente ci rende felici anche perché abbiamo fatto le cose come andavano fatte. In occasione della prima rimonta di Brindisi siamo andati un po’ in difficoltà, a differenza di quanto avvenuto successivamente. Vincere in trasferta è sempre molto importante, Tambone e tutti i ragazzi hanno fatto davvero bene. Buone rotazioni, giocando bene anche con i tre piccoli in campo”.

HAPPY CASA BRINDISI – CARPEGNA PROSCIUTTO BASKET PESARO 68-81 (15-24; 30-42; 48-60)

HAPPY CASA BRINDISI: Morris 16, Mitchell 6, Malaventura ne, Laquintana 7, Laszewski 7, Riismaa 9, Seck ne, Lombardi 2, Johnson 6, Bayehe 8, Kyzlink 7 Coach: Corbani

CARPEGNA PROSCIUTTO BASKET PESARO: McCallum 4, Bamforth 21, Bluiett 16, Visconti 7, Ford 5, Maretto, Tambone 16, Stazzonelli ne, Mazzola, Schilling 3, Totè 9 Coach: Buscaglia

Arbitri: Lo Guzzo, Bettini, Valleriani

Ufficio Stampa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro