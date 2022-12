Pesaro si arrende nel supplementare ai piedi di Shengelia e della sua Virtus

Quintetti:

Pesaro: Moretti, Abdur-Rahkman, Charalampopoulos, Cheatham, Kravic

Bologna: Mannion, Lundberg, Weems, Shengelia, Jaiteh

1° QUARTO: Parte fortissimo Pesaro con le triple di Charalampopoulos e Cheatham per l’11-4 dopo 4’; dall’altra parte i bianconeri rispondono con canestri dal pitturato e dalla lunetta. La tripla di Lundberg ed i punti di Shenghelia valgono il vantaggio ospite, subito ribattuto dal canestro di Moretti di 6,75.al 6’. Le due compagini si ribattono continuamente il vantaggio, i pesaresi aggrediscono in difesa ma gli ospiti non sfruttano a pieno le occasioni; la tripla di Weems vale il +6, Totè prima spreca poi inchioda il 18-22, precedendo la seconda tripla del 34 bianconero a 3” dallo scadere.

2° QUARTO: Bako inchioda il +9, poi Delfino e Rahkman provano a suonare la carica combinando 7 punti, trovandone altri 3 da Mazzola per il 28-27 al 13’.Kravic trova 4 punti consecutivi, così come Shengelia dall’altra parte; nonostante la marcatura asfissiante di Hackett, Rahkman trova il +3 ma i lunghi virtussini permettono agli emiliani di rimanere sempre a contatto. Il georgiano di Scariolo firma anche la tripla del 34-36 al 17, imitato poco dopo da Cheatham; dalla lunetta, i giocatori in maglia gialla sono più freddi ma Jaiteh trova la schiacciata del pareggio. A 7 secondi dalla fine del quarto, Charalampopoulos firma dalla lunetta il +1 VL, ma in quel tempo Lundberg ha la possibilità, non colta, di muovere il punteggio dal 40-39.

3° QUARTO: Mannion riporta in vantaggio i suoi prima dell’inchiodata di Kravic, precedendo un paio di minuti senza canestri, interrotti poi da Lundberg. La Virtus giganteggia a rimbalzo, ma la Carpegna Prosciutto, riesce a colpire in transizione con Rahkman per il +5. I bolognesi tornano a contatto ma la guardia USA recupera il pallone del 51-47 al 26’. La VL corre con Kravic ma Pajola spegne gli animi con la tripla del -3, poi il grande ex Hackett, firma prima il pareggio, poi il sorpasso grazie a 3 fischi con bonus falli raggiunto. Rahkman chiude il pericoloso parziale con 4 punti consecutivi e pareggia a quota 57, ma Bako giganteggia sotto i ferri. C’è tempo anche per il canestro di Kravic che vale il 59 pari.

4° QUARTO: Il pivot di Repesa inizia la frazione con due canestri immediati, Teodosic trova il primo canestro della gara, ma Mazzola colpisce per il 66-61 al 32’; Weems e Lundberg firmano il pareggio che si protrae oltre il fallo antisportivo di Pajola con la tripla di Moretti al 35’. La Carpegna Prosciutto ai porta sul 71-69 con 100 secondi da giocare, conquista preziosi rimbalzi ma Cheatham non sblocca il punteggio. Pajola fa 1/2 dalla lunetta, poi si sblocca anche Cheatham dall’area per il +3 VL a un’azione dal termine. Belinelli pareggia sotto una marea di fischi con 17″ da giocare, Moretti pasticcia sul 73 pari, sarà supplementare.

SUPPLEMENTARE: Charalampopoulos torna a realizzare, Mazzola torna negli spogliatoi per infortunio, mentre Lundberg pareggia dalla lunetta. Kravic segna il nuovo +2 ma Shenghelia ribalta il vantaggio a favore dei suoi grazie al fallo antisportivo di Moretti. Il pivot di Repesa conquista l’importante rimbalzo offensivo del pareggio, Teodosic firma una pesantissima tripla, seguita poi dal fallo offensivo del centro ex Virtus a 3′ dal termine. Rahkman realizza la tripla del 82 pari, ma Shengelia firma il nuovo +2 bianconero; Weems a 24″ dal termine trova il +5, la Victoria Libertas pasticcia, e si arrende negli ultimi secondi di gara.

MVP Basketinside: Tornike Shengelia

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO – VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: 87-82