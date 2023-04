Pesaro torna alla vittoria, grazie al duo Moretti-Kravic; Trieste si arrende nel finale

Quintetti:

Pesaro: Moretti, Abdur-Rahkman, Charalampopoulos, Cheatham, Kravic

Trieste: Ruzzier, Bartley, Terry, Stumbris, Lever

1° QUARTO: Stumbris apre le marcature con 4 punti e già 3 rimbalzi offensivi di squadra, mentre la VL risponde con Moretti e la schiacciata di Charalampopoulos; Pesaro sbaglia canestri anche dal pitturato ma Trieste pasticcia e non muove il punteggio dal 9-8 dopo 4’. Terry firma il primo vantaggio giuliano trovando il punto numero 6, ma Moretti segna l’ottavo personale per il 14-12. Kravic in tap-in dice +5 ma Lever e Spencer impattano in pochi secondi; pasticcia la Carpegna Prosciutto, ne approfitta il pivot ospite per il nuovo sorpasso, a cui rispondono i pariruolo locali per il 22-21.

2° QUARTO: Ruzzier attacca, Visconti risponde con due canestri consecutivi per il +4; Repesa propone il quintetto con 4 italiani+Cheatham, mantenendo stabile il vantaggio, fino ad un fallo considerato antisportivo di Tambone che permette a Bartley di firmare 7 punti consecutivi che valgono il 31-33 al 16’. Kravic firma un 2+1, poi Cheatham trova 6 punti personali con 2 tiri, seguito dalla schiacciata di Abdur-Rahkman; l’unico canestro ospite in questo frangente è di Bartley senza però riuscire a fermare l’ottima inerzia pesarese che stringe le maglie in difesa e corre in contropiede, raggiungendo il 46-37, ritoccato poi dalla tripla di Lever allo scadere.

3° QUARTO: È ancora Lever ad accorciare, ma Cheatham punisce ancora la difesa giuliana con 5 punti, intervallati dall’inchiodata a rimbalzo di Terry; il pivot in maglia rossa firma il 51-47 ma ci pensa Moretti a riallungare sul +7, replicato poi da capitan Delfino per il +10 a metà quarto. Bartley prova a caricarsi la squadra sulle spalle ed in un attimo dice 57-54 al 27’; Tambone firma una prodezza ma Lever mette a segno un prezioso 3+1 che vale il -1 ospite, seguito dall’ennesima penetrazione di Bartley. Trieste domina sotto i tabelloni e trova secondi possessi importantissimi ma Pesaro viene portata in vantaggio da Moretti per il 64-63.

4° QUARTO: Dopo 5 rimbalzi offensivi di fila, Trieste firma il nuovo vantaggio, ma un ispirato Moretti risponde a tono con un 2+1; Tambone si infuria con gli arbitri e conclude anzitempo la sua gara sul 71-66. Visconti punge da 7 metri, poi Daye mette a segno il primo canestro per il +10 al 34’; Kravic prolunga il parziale pesarese con tante giocate positive firmando il massimo vantaggio sul 82-69 a 4’ dal termine. Moretti respinge il tentativo di rimonta di Spencer e soci, poi Daye subisce fallo che vlae il +13 a 130” dal termine. Il figlio d’arte di Pesaro trova anche una tripla che affossa definitivamente gli ospiti, nonostante Bartley sia l’ultimo ad arrendersi. Anche Cheatham mette lo zampino nello scarto finale, riaccorciato poi da un incredibile Lever. Finisce 94-83, continua quindi la corsa all’ultimo posto accessibile per i playoff per Pesaro, mentre i triestini devono affidarsi a risultati altrui per evitare la zona retrocessione.

MVP Basketinside: Dejan Kravic (17 punti, 8/13 al tiro, 6 rimbalzi)

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO – PALLACANESTRO TRIESTE: 94 – 83

Pesaro: Kravic 17, Abdur-Rahkman 7, Visconti 8, Moretti 20, Tambone 6, Stazzonelli ne, Daye 8, Charalampopoulos 6, Totè 3, Cheatham 14, Delfino 5. All. Jasmin Repesa

Trieste: Bossi 7, Spencer 4, Rolli ne, Deangeli, Campogrande 3, Vildera, Bartley 22, Lever 26, Ruzzier 7, Stumbris 4, Terry 10. All. Marco Legovich