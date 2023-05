Pesaro vince con più motivazioni di Tortona, aspettando il verdetto playoff

Quintetti:

Pesaro: Moretti, Rahkman, Charalampopoulos, Chetham, Kravic

Tortona: Candi, Christian, Macura, Daum, Cain

1 QUARTO: La partita, a bassi ritmi, si apre con due marcature per parte nei primi 4′; Macura firma 8 punti che valgono il 6-12, poi Tortona non sfrutta i più rimbalzi catturati e con Daye, la VL va in vantaggio sul 16-14 al 8′ con Rahkman e Toté. Moretti prolunga il parziale poi Totè amplia ulteriormente sulla sirena, con il parziale di 14-2 che vale il 20-14 alla prima pausa.

2 QUARTO: Filloy e Macura sbloccano la Bertram che torna a -1 in neanche un minuto. Delfino si sblocca dell’arco, così come Daye poco dopo mentre gli ospiti continuano a litigare col ferro dai 6,75, sul 26-19 al 13′. Il distacco rimane di 7 lunghezze fino ai canestri dell’ultimo arrivato e del capitano, che siglano il 34-23 al 15′. Christon prova a ricucire ma Pesaro va a segno con 3 giocatori per il +12 al 17′; Cain ed una maggiore concentrazione a rimbalzo, permette un leggero recupero dei piemontesi ma Delfino e la Carpegna Prosciutto sono tanto in fiducia e trovano il 50-35 all’intervallo.

3 QUARTO: Daum segna dell’arco come Moretti e Chetham, e poi Candi per il -11. Le due compagini rimangono molto ispirate al tiro, Christon firma il 2+1 del 58-50 al 25′, ma Cheatham dopo un buon recupero, arrotonda il divario. Il play ex Pesarese continua a trascinare gli ospiti, con la tripla del -5 al 27′, con la VL che rallentando i ritmi non trova più tiri puliti. Daye muove il punteggio dei marchigiani, ma a rispondere c’è sempre il numero 0 in maglia nera che dice 63-59.

4 QUARTO: Filloy firma subito il -1, a cui risponde Delfino; Tambone raddoppia il distacco e carica l’ambiente, che si infiamma con il 70-62 di Totè al 32′. Macura risponde immediatamente da 7 metri, poi si accendono gli animi in campo e Filloy dice -4 a 5′ dal termine; dopo un minuto di rimbalzi offensivi, Tortona torna ad un possesso di distanza, non riuscendo a concretizzare maggiori carambole catturate. Daye realizza il 74-70, e Rahkman dice +5 ma Macura e Daum in transizione pareggiano a quota 76 a 99″ dal termine. Charalampopoulos segna col fallo a -38 secondi, poi Moretti guadagna il pallone e 4 liberi per il 81-78; l’ultimo viene sbagliato ma catturato da Chetham che fa +4 a 10″ dalla fine, con Daum che sbaglia il tiro finale. Finisce 82-78, nell’attesa di risultati definitivi tra Scafati e Brescia.

MVP Basketinside: Carlos Delfino

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO – BERTRAM YACHTS DERTHONA: 82-78