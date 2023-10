Pinkins show, Scafati vince a Pesaro dopo un supplementare

La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro nel match della 4^ giornata di Serie A alla Vitrifrigo Arena contro la Givova Scafati compie una gran rimonta ma non riesce a conquistare i due punti: all’overtime finisce 103-107 in favore dei campani.

Coach Maurizio Buscaglia manda in quintetto McCallum, Bamforth, Bluiett, Ford e Totè mentre l’ex coach biancorosso Stefano Sacripanti punta su Rivers, Robinson, Rossato, Nunge e Pinkins.

I primi punti del match sono di Rossato, con Totè che dall’altra parte fa 2/2 dalla lunetta. Nunge firma la tripla che vale il 2-5. Leonardo regala spettacolo con la schiacciata su assist di Bamforth. Rossato dalla lunga distanza realizza l’8-14 mentre il gioco da tre punti di Pinkins porta il match sull’8-17. All’instant replay la terna fischia un antisportivo ai danni di Totè mentre Rossato porta i suoi sull’8-21. Timeout per coach Buscaglia a 4’12” dalla fine del quarto; Bamforth commette fallo su Rivers che segna da tre punti e anche l’aggiuntivo per l’8-25. Mazzola prende il posto di Ford, Scafati allunga ancora (8-32): Bamforth scuote la Carpegna Prosciutto, imitato poco dopo da Visconti per il 14-33. Il primo quarto si chiude sul 14-34.

Il secondo quarto inizia con il canestro di Mazzola e con i tre liberi di Bamforth; Tambone accende la Vitrifrigo Arena con la tripla del 22-34 che costringe coach Sacripanti a chiamare timeout a 8’04” dall’intervallo. Logan da tre è preciso, Totè con una bella azione personale realizza il -13. Fallo tecnico contemporaneo a Tambone e Gentile, poi Rivers firma il 27-47. Timeout chiesto dalla panchina pesarese a 1’55” dalla pausa lunga: si va negli spogliatoi sul 30-47.

Il terzo quarto si apre con il tentativo di rimonta dei biancorossi che con un parziale di 7-0 tornano a -12 (44-56); Mazzola infila la tripla del 47-58, poi Bamforth e Totè riportano i pesaresi a -9. McCallum con una gran azione personale regala il -7 alla Carpegna Prosciutto mentre Logan piazza la bomba del 55-65. Fallo tecnico per proteste ai danni di coach Buscaglia, Tambone fa 2/2 e a 40 secondi dalla terza sirena viene fischiato un antisportivo a Gentile che viene quindi espulso. I due liberi di Totè portano le due squadre all’ultimo mini intervallo sul 61-67.

Il quarto quarto comincia con la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro che con McCallum e Mazzola pareggia a quota 68. Valerio e Tambone portano i biancorossi sul 76-70. A 3’08” dalla fine i padroni di casa sono avanti 82-78. Rossato firma i due liberi del -2 ospite: sull’86-82 Bamforth perde palla e commette il suo quinto fallo sullo Rossato quando mancano 52 secondi alla sirena. Tambone tenta la tripla della vittoria ma non la trova, poi commette fallo mandando in lunetta Logan che pareggia i conti a quota 86. Timeout per coach Buscaglia quando mancano cinque secondi e due decimi. McCallum serve Totè che cerca il canestro del successo ma non lo trova. Si va quindi all’overtime.

Il supplementare parte con i due punti di Pinkins e i due liberi di Logan per l’86-90. McCallum realizza il gioco da tre punti per il -1, con Logan che dai sette metri è preciso come sempre (89-93). Visconti commette fallo su Robinson che in lunetta a 3’19” dal termine non sbaglia. L’ex biancorosso è letale: fa canestro e subisce il fallo di Ford per il 90-98, Rivers ricaccia indietro le speranze pesaresi. Visconti sbaglia da tre ma su di lui c’è il fallo di Logan: a 1’59” dalla fine il tabellone è sul 95-100. Pinkins è il migliore a rimbalzo offensivo, segna e conquista il fallo di McCallum. Totè tiene vive le speranze biancorosse ma dall’altra parte ancora Pinkins firma il 97-105. Tambone dalla lunetta porta i padroni di casa sul -6. Il canestro da sotto di Bluiett vale il -4, Tambone commette il quinto fallo e manda in lunetta Logan che realizza il 101-107. L’ultimo canestro della partita è di Totè, autore di 29 punti in 38 minuti.

Questa a fine match l’analisi di Coach Maurizio Buscaglia: “Abbiamo giocato una partita davvero mediocre sotto tanti aspetti, ovviamente condizionata dal primo quarto terminato per 14-34. Abbiamo cercato di restare calmi, poi abbiamo compiuto una gran rimonta, avendo per due volte la palla della vittoria ma senza riuscire a segnare. Peccato, cercheremo di farne tesoro, è stata una partita combattuta, ma non eccellente. Abbiamo bisogno che tutti siano presenti in campo, fa piacere aver ritrovato Valerio Mazzola che sta riacquisendo fiducia. Nell’ultima azione del regolamentare avevo chiesto di andare da Totè dato che eravamo molto chiusi sul perimetro. Leonardo ha fatto una partita eccezionale, peccato per quell’ultimo tiro non entrato”.

Prima della palla a due è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Nino Cescutti, per due volte miglior realizzatore della Serie A con la maglia della Victoria Pesaro, scomparso venerdì in un incidente stradale a Udine.

CARPEGNA PROSCIUTTO BASKET PESARO – GIVOVA SCAFATI 103-107 dopo overtime (14-34; 30-47; 61-67; 86-86)

CARPEGNA PROSCIUTTO BASKET PESARO: McCallum 12, Bamforth 13, Bluiett 4, Visconti 8, Ford 3, Tambone 19, Stazzonelli ne, Mazzola 15, Schilling, Totè 29 Coach: Buscaglia

GIVOVA SCAFATI: Sangiovanni ne, Lottie 1, Gentile 4, Mouaha, Pinkins 33, De Laurentiis 3, Rossato 15, Logan 15, Robinson 16, Rivers 13, Nunge 5, Pini 2 Coach: Sacripanti

Arbitri: Borgioni, Borgo, Pepponi

Spett.: 5000

